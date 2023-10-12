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Peugeot ben buradayım dedi! 208 fiyatları çakıldı! Rakiplere gözdağı!

Peugeot 208, kompakt sınıfta fark yaratan bir model. Şık tasarımı, güçlü performansı, konforlu iç mekanı ve rekabetçi fiyatları ile öne çıkıyor.

Peugeot ben buradayım dedi! 208 fiyatları çakıldı! Rakiplere gözdağı!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 12-10-2023 08:08

Otomobil dünyasının önde gelen Fransız üreticisi Peugeot'nun kompakt sınıftaki iddialı temsilcisi Peugeot 208, kendi segmentinin en gözde modellerinden biri olarak dikkat çekiyor. Hem şık tasarımı hem de etkileyici performansıyla Peugeot 208, Türkiye pazarında üç farklı seçenekle sunuluyor. Başlangıç fiyatı hayli uygun bir seviyeden başlayan Peugeot 208, sürücülere cazip bir seçenek sunuyor.

Tasarım ve Performansın Buluştuğu Nokta: Peugeot 208

Peugeot 208, özel tasarımı ve etkileyici performansı ile otomobilseverlerin gözdesi haline geldi. Özellikle dikkat çeken özelliklerinden biri, 1.2 litrelik benzinli motoru. Bu motor, kompakt boyutlarına rağmen etkileyici bir 100 beygir gücü üretebiliyor. Bu, Peugeot 208'in günlük sürüşlerde ve şehir içi yolculuklarda mükemmel bir denge sunmasını sağlıyor. Hem güçlü hem de çevik olması, sürücülere keyifli bir sürüş deneyimi vadederken yakıt verimliliği konusunda da tatmin edici sonuçlar sunuyor.

Konforlu ve Akıllı Şanzıman: 8 İleri Tam Otomatik

Peugeot 208'in öne çıkan bir diğer özelliği ise 8 ileri tam otomatik şanzımanı. Bu şanzıman, sürücülere vites değiştirme zahmeti olmadan konforlu bir sürüş sunuyor. Ayrıca bu otomatik şanzıman, yakıt verimliliğini artırırken performansı da optimize ediyor. Bu sayede Peugeot 208, hem şehir içi trafikte hem de uzun yolculuklarda mükemmel bir denge vadediyor.

Peugeot 208'in dış tasarımı da göz alıcı. Zarif hatları, büyüleyici farları ve modern detaylarıyla Peugeot 208, sokağın yıldızı olmaya aday bir otomobil. Sadece sürüş keyfi değil, aynı zamanda otomobilin şıklığıyla da dikkat çekiyor.

Konforlu ve Kaliteli İç Mekan

İç mekanda ise kaliteli malzemeler ve özenli tasarım, sürücülere ve yolculara konforlu bir ortam sunuyor. Peugeot 208'in iç tasarımı, lüks bir otomobilde beklediğiniz tüm özellikleri sunar. Ergonomik koltuklar, modern bilgi ve eğlence sistemi, geniş iç hacim, ve daha fazlası sizi bekliyor.

Fiyat Listesi

Peugeot 208'in farklı donanım seviyeleri ve fiyatları şu şekildedir:

ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 100hp EAT8

Fiyat: 1.023.000 TL

ALLURE SELECTION 1.2 PureTech 130hp EAT8

Fiyat: 1.123.000 TL

GT 1.2 PureTech 130hp EAT8

Fiyat: 1.239.000 TL

Eğer kompakt sınıfta etkileyici bir otomobil arıyorsanız, Peugeot 208'i değerlendirmeniz kesinlikle gerekiyor. Bu model, hem günlük kullanıma hem de özel sürüş deneyimlerine uygun bir seçenek sunuyor. Peugeot 208, performans ve konforu bir araya getiren bir otomobil olarak Türkiye pazarında önemli bir rol oynuyor.

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