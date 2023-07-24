Pazartesi Sabahı Müjdesi! Maaşlara Yüzde 56 Zam Ağızları Açık Bıraktı

Asgari ücret zammı Haziran ayı sonunda 11.500 TL olarak açıklanmıştı. Temmuz ayında TÜİK verileri sonrasında emekli ve memur maaş zamları da kesinleşti. Emekliye yapılan yüzde 25 zam pek de mutlu etmezken, memura enflasyon artı seyyanen zam cepleri doldurdu. Uzun süredir devam eden kurum ve kuruluşlar için işçi zamları konusunda da gün gün açıklamalar devam ediyor. Son dakika açıklaması yapılan yüzde 54 zam, işçiyi ayağa kaldırmaya yetti. İşçiye hafta başı müjdesi verildi. Yeni maaşlar yüzde 54 zamlı ödenecek

Haziran ayının sonunda asgari ücret yapılan 34'lük zam sonrasında 8506 TL'den 11.402 TL'ye çıkartılmıştı. 5 Temmuz'da da enflasyon oranının ortaya çıkması sonrasında memura sözü verilen seyyanen zam ile birlikte en düşük memur maaşı 22 bin TL'ye ulaşmıştı. Emekli ise yüzde 25 zamdan nasibini almıştı. EN düşük emekli maaşına zam yapılmamış, sadece prim sayısına göre kademeli artış sağlanmıştı.

Toplu iş sözleşmeleri de hala daha devam ediyor ve anlaşmaya varan kurumlar, resmi internet sitesi ya da sosyal medya hesaplarından yeni zam oranlarını açıklıyor. Yeni bir anlaşma da Toroslar Belediyesi tarafından sağlandığı belirtiliyor. Bu kapsamda Hizmet İş Sendikası ile Toroslar Belediyesi arasında yapılan görüşmenin detayları da ortaya çıkmış bulunuyor. Toroslar Belediyesi'nde en düşük maaşa yüzde yüzde 52.6 zam oranı eklenirken, bununla birlikte en düşük belediye çalışanının 15.500 TL ye çıktığı öğrenilmiş bulunuyor. Sendika ile sağlanan anlaşma çerçevesinde sosyal yardım ödemelerinde de artışlar sağlanacağı açıklandı.

Çalışanlarını enflasyon karşısında ezdirmeyen Toroslar Belediye Başkanı Atıf Yılmaz yaptığı açıklamasında “Yaptığımız görüşmeler neticesinde belediyemizde en düşük şirket çalışanı maaşı, 8 bin 768 TL iken yemek bedeli ile birlikte yüzde 52,6 zam ile 15 bin 500 TL’ye artırdık. Ocak ayından bu yana yapmış olduğumuz zam yüzde 150 oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Personelimizin sosyal haklarına da pozisyonuna göre yüzde 100’ün üzerinde zam yaptık. Ramazan Bayramı ücretini 484 TL iken bin TL’ye, Kurban Bayramı bedelini 2 bin TL’ye yükselttik. Bugüne kadar 12 yevmiye olan tediye bedelini de 18 yevmiyeye çıkardık. Her zaman daha iyisini aramak, yapmak bizim görevimiz. Toplu İş Sözleşmemiz hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.