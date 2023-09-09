Pazartesi Sabahı ATM'den Çekeceksiniz TCKN 0,2,4,6,8 Olana 20.000 TL Ödenecek

Emekli çalışan fark etmeksizin, ürün ve hizmetlere yapılan zamdan nasibini almış gibi görünüyor. Hayat pahalılığı vatandaşın cebini yorarken, nakit ihtiyaçları da git gide artıyor. Devlet vatandaşa sunduğu hizmetlerin yanı sıra bankalar da zaman zaman ek ödeme kampanyaları ile adından bahsettiriyor. Garanti Bankası da düzenlediği kampanyalar ile adından bahsettiriyor. Garanti Bankasının sadece bir kaç günlüğüne başlattığı kampanya detayları merak ediliyor. Garanti Bankası faizsiz kredi imkanı ile akılları baştan alıyor.

Özel bankalar arasında en üst sıralarda yer alan Garanti Bankası müşterinin memnuniyetini kazanmak ve nakit ihtiyaçlarına destek olmak amacı ile 20.000 TL ihtiyaç kredisini faizsiz şekilde sunuyor. Garanti Bankası resmi internet sitesinde yapılan açıklamada faizsiz kredi ve taksitli nakit avans kampanyası kapsamında 20.000 TL'ye Varan ödeme verileceği belirtilmiş bulunuyor. Garanti Bankası ''20.000 TL'ye Varan faizsiz kredi ve taksitli nakit avans kampanyası'' adı altında başlattığı kampanya ile birlikte müşterilerin tüm dikkatini üzerine topluyor.

Sadece yeni müşteriler için geçerli olan kampanyada mobil uygulama üzerinden Müşteri olma şartı ve akabinde de hayat sigortası yaptırma şartına yüzde sıfır faiz ile kredi vereceği belirtiliyor.

Mobil başvuru şartı

Garanti Bankası müşterisi olmak için mobil uygulamayı kullanan vatandaş Karlı çıkacak. 12 ay vade ile 10.000 TL'ye para nakit avans kampanyası ile birlikte yüzde sıfır faizli Hoş geldin kredisi kampanyası banka tarafından yeni müşterilere verilecek.

Faizsiz kredi başvuru şartları

Garanti Bankası mobil uygulamasını yaygınlaştırmak amacı ile düzenlediği kampanyadan faydalanmak isteyen vatandaş Garanti mobil uygulamasını indirdikten sonra müşteri ol butonu ile işlemleri tamamlaması ile birlikte ek ödemelerden faydalanabilecek

Emekli de faydalanacak

Garanti Bankası hesabı olmayan emekli, hesap açma ve emekli maaşını taşıma şartına bu kampanyadan faydalanabilecek iken, 3 yıl kalma sözü taahhütüne de emekli promosyonu ödemesi alabilecek. Emekli 7.500 TL'ye ek 1.000 TL'de yeni geçiş ve taahhüt kampanyalarından kazanabilecek