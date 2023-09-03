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Pazartesi Sabah 09.05'te Hesaba Yatacak TCKN'ye 15.000 TL Şipşak Dağıtılacak

Ziraat Bankası Eylül ayı kampanya duyurusunu yaptı. Düzenlenen kampanya ile birlikte vatandaşa şipşak para verilecek.

Pazartesi Sabah 09.05'te Hesaba Yatacak TCKN'ye 15.000 TL Şipşak Dağıtılacak
YAŞAM
Yayın Tarihi : 03-09-2023 20:15

Merkez Bankası geçtiğimiz haftalarda faiz arttırmı kararı vermişti. Verilen bu karar ile birlikte vatandaş, kredi çekmekte zorlanırken, yükselen fazilere inat Akbank yeni kampanyası ile cepleri dolduracağa ve acil ihtiyaçlarınızı karşılayacağa benziyor. %0 Faizli Taksitli Avans Kampanyası adı altında Akbank tarafından sunulan kampanya detaylarında 15,000 TL'ye kadap şipşak ödeme ATM'lerden çekilebilecek 6 ay vade ile faizsiz olarak geri ödenebilecek. 

Akbank resmi internet sitesinden yapılan duyuru ile birlikte mobil üzerinden ilk defa Akbanlı olan ve kart başvurusu yapan vatandaş, onay alması durumunda %0 Faizli Taksitli Avans Kampanyasından faydalanabilecek. Banka tarafından yapılan açıklama da “Hemen mobilden Akbanklı ol, kredi kartına başvur. 15.000TL’ye varan %0 Faizli Taksitli Avansını 6 ay vadeye kadar ücretsiz kullan!” denildi. 1 Eylül'de başladığı açıklanan faizsiz kredi kampanyası 30 Eylül'e kadar devam edecek ve bu süreçte başvuru için tüm şartların kabul edilmesi ve tamamlanması gerekecek. 

TEK SEFERLİK FAYDALANILACAK

Akbank faizsiz kredi imkanına bir kere başvuru yapılabilecek. 15.000 TL tek seferlik ödenecek. Akbank müşterisi olunması sonrasında  ilk kez asıl Axess veya Wings karta başvurulması ve 25.10.2023 tarihine kadar başvurularının onaylanması gerekmekte. Bu şartları bu zaman aralıklarında sağlayan vatandaş bu nakit ödemeden 31.10.2023 tarihine kadar faydalanabilecek

*Uzaktan müşteri olma süreci için Akbank Mobil’i indirerek “Akbanklı olmak istiyorum” adımını takip edebilirsiniz. Uzaktan müşteri olma sürecimiz hakkında detaylı bilgi için akbank.com'u ziyaret edin. 

Detaylar açıklandı

Akbank resmi internet sitesinde 15.000 TL nakit avans ile alakalı açıklama yapıldı ve kampanya ile alakalı olarak şu uyarılar sunuldu.

  • Mobilden Akbanklı olma sürecini başlatmış ancak hata almış veya süreci şubeden tamamlamış katılımcılar da kampanyadan yararlanabilir. Mobil veya Şube’den Akbanklı olanlar Şube, Müşteri İletişim Merkezi, Akbank Mobil, Juzdan, İnternet Şube, ATM, Akbank.com, axess.com.tr, wingscard.com.tr kanalları aracılığıyla kredi kartına başvurulabilir.
  • Kampanya kapsamındaki katılımcıların, SMS’te belirtilen tarihe kadar yapacakları 15.000 TL’ye kadar ve 2-6 ay vadedeki Taksitli Avans işlemlerinde indirimli %0 aylık akdi faiz oranı geçerli olacaktır. Belirtilen tutar ve vade aralığı dışındaki tüm Taksitli Avans taleplerinde %2,89 (KKDF ve BSMV hariç) faiz oranı geçerli olacaktır.
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