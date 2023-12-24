Pazartesi gününden sonra Denizbank'a koşun! Banka gelir belgesiz 50 bin TL verecek

Denizbank tarafından başlatılan yeni kampanyada nakit ihtiyacı olan kişilere 50 bin TL'ye kadar ödeme yapılacağı açıklandı. Banka müşterisi olsanız da olmasanız da bu kampanyadan faydalanacaksınız. Banka müşterisi olan kişiler sadece daha uygun faizlerle kredi alabilecek. Gelir belgesiz kredi almak için Denizbank üzerinden işlem yapmak istiyorsanız banka üzerinden hem SMS ile hem internet üzerinden başvurular mevcut. 50 bin TL kredi alan herkes, Başvuru yaptıktan hemen sonra işlemlerini bankanın şubelerinden de kolayca yapabilecektir. 36 ay vadeye kadar ödeme tablosu oluşturabileceksiniz.

DENİZBANK SMS KREDİ 50.000 TL

Denizbank SMS ile kredi başvurusu için

KREDİM yazın

TC KİMLİK yazın

DOĞUM TARİHİ yazın

3280 numarasına gönderin.

Bu şekilde yapılacak başvurularda 5 dakika içinde cebimde kredi kampanyasına katılmış olacaksınız. Denizbank değerlendirmeyi sizin banka kredi notunuz üzerinden yapacak ve kredi notu uygun olan kişiler bu krediyi kullanacaklardır. 50.000 TL kredi için ayrıca SMS değil internet sitesi üzerinden de başvuru alınıyor.

Diğer Başvuru

Başvuru için denizbank resmi internet sitesine giriş yapabilirsiniz. Buradan kredi başvurusu yapabilirsiniz. Başvuru yapacak olan kişilere hemen sonuç verilir ve bu sonuca göre kredi kullanımı gerçekleştirilecektir. Acil ihtiyacınızın olması durumunda da hemen aynı gün içinde işlem yaparak kredinizi banka şubelerinden alabilirsiniz.