Paris istila altında! Peki tahtakurusu olayının arkasında neler var?

Paris sokaklarına düşen bir endişe, tahtakurusu vakalarının artışı. Şehirdeki bu durum, "İyi uykular, tahtakurularının ısırmasına izin vermeyin" gibi esprili uyarılarla hafifletilmeye çalışsa da, vatandaşlar tedirgin.

Paris'in yanı sıra Avrupa ve dünya genelinde birçok büyük şehir, son zamanlarda tahtakurusu salgını ile mücadele ediyor. Bu kan emici asalaklarla ilgili vakaların sayısı giderek artıyor. Fakat uzmanlara göre, bu durum bazen medya ve halk tarafından abartılı bir şekilde gündeme getiriliyor.

Elbette tahtakuruları ile ilgili vakaların sayısı artmış durumda, ancak uzmanlar bu paniğin, zaman zaman asıl durumdan daha ciddi bir tablo çizdiğini ifade ediyorlar.

Paris ve diğer büyük şehirlerde tahtakurusu sorunu ciddiye alınmalı, ancak konu hakkında bilgi edinirken doğru ve güvenilir kaynaklardan yararlanmak önem taşıyor. Sağlıklı ve huzurlu bir yaşam için, panik yapmadan bilinçli önlemler almak en doğrusu.

Fransa'da Tahtakurusu Endişesi

Dünya genelinde tahtakuruları sorunu büyümekte. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Birleşik Krallık ve Avrupa'nın bazı bölgelerinde, bu sorunun yayıldığına dair raporlar CDC tarafından doğrulandı. Bu durum, gelişmekte olan ülkelerin yanı sıra gelişmiş ülkelerde de endişe kaynağı olmaya başladı.

Bu mesele, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rönesans partisi tarafından 3 Ekim'de tahtakurularıyla mücadele konusunda yeni bir yasa tasarısını açıklamasıyla Fransa gündeminde büyük bir yer edindi. Ancak, tahtakurusu vakaları konusundaki raporların bazıları doğrulanmadı. Özellikle trenlerde ve sinemalarda tahtakurusu olduğuna dair iddialar söz konusu.

Sağlık ve Önleme Bakanı Aurélien Rousseau, konu hakkında France Inter radyo istasyonuna verdiği demeçte, halkın gereksiz bir paniğe kapılmaması gerektiğini vurguladı. Rousseau, "tahtakurularının istilasına uğramadık" diyerek durumun kontrol altında olduğunu ifade etti.

Fransa'da tahtakurusu konusundaki endişeler artarken, yetkililer bu sorunu ciddiye alıyor ve halkın gereksiz bir endişeye kapılmaması için bilgilendiriyor. Önümüzdeki günlerde bu konuda atılacak adımlar ve alınacak önlemler merakla bekleniyor.

Fransa'da tahtakurusu meselesi üzerine yapılan tartışmalar sürerken, ülkenin bu konudaki önde gelen uzmanlarından böcek bilimci Jean-Michel Bérenger, BBC ile yaptığı röportajda önemli açıklamalarda bulundu.

Bérenger, "Her yazın sonlarında tahtakurularında büyük bir artış gözlemliyoruz. Temmuz ve Ağustos aylarında insanların seyahat etmesi, bu böceğin yayılmasında büyük rol oynuyor. Bagajlarla beraber tahtakurularının da seyahat ettiğini görebiliyoruz." şeklinde konuştu. Uzman, bu durumun yıllardır devam ettiğini de vurguladı.

Bérenger, bu yıl sosyal medyanın da tahtakurusu meselesine dikkat çektiğini ifade etti. "Bu yıl sosyal medyanın etkisiyle genel bir psikoz hakim. Bu durum, insanların tahtakurusu sorununu daha ciddiye almasına sebep oldu. Bu, erken harekete geçmek için bir fırsat. Ancak insanların bazen bu durumu abarttığına da şahit oluyoruz." dedi.

Jean-Michel Bérenger, tahtakurusu sorununun yıllardır var olduğuna ve her yaz arttığına dikkat çekerek, sosyal medyanın bu konudaki farkındalığı artırdığına işaret etti. Ancak, meseleye dengeli ve bilinçli bir yaklaşım sergilenmesi gerektiğini de vurguladı.

Paris'te Tahtakurusu Paniği Uzmanlar Ne Diyor?

Paris'in tahtakurusu paniği, uluslararası haber kaynaklarında geniş yer buldu. NBC'den CNN'ye birçok platform, bu meseleyi gündemine aldı.

Tahtakurusu Araştırma ve Kontrol Ulusal Enstitüsü (INELP) başkanı Marie Effroy, CNN'ye verdiği röportajda, Fransa'da tahtakurularının sayısının artış gösterdiğini vurguladı. "Son iki veya üç yılda bir artış yaşandığını belirten Effroy, "Bu yıl, önceki yıllara göre çok daha fazla vaka ile karşılaşıyoruz. Ancak, bu durumun yanında insanların da tahtakurusu konusunda bir paranoya yaşadığını görüyoruz. Gerçekte tahtakurusu olmayan durumlar, bazı insanlar tarafından yanlışlıkla bu böcek olarak algılanabiliyor." dedi.

Effroy, tahtakurularının insanlar tarafından taşındığına dikkat çekerek, bu böceklerin bagajlar gibi eşyalar arasında seyahat edebildiğini ifade etti. Ayrıca, Covid-19 salgını nedeniyle uygulanan karantina döneminde tahtakurusu vakalarında bir durgunluk yaşandığını, ancak son iki yılda turizmin canlanmasıyla beraber bu vakaların yeniden artış gösterdiğini belirtti.

Paris'te yaşanan tahtakurusu sorunu, ulusal ve uluslararası medyada yer bulurken, uzmanlar bu konuda bilinçli olunmasını ve panik yapılmamasını tavsiye ediyor.

Tahtakurularının direnci artarken, bu böceklerle mücadele yöntemlerinin etkisi azalıyor. 1950'lerde DDT adlı böcek ilacıyla etkili bir şekilde yok edilen tahtakuruları, bu maddeye karşı direnç geliştirerek geri döndü. DDT'nin insanlara zararlı etkileri sonucu yasaklanmasının ardından, bu alandaki yeni böcek ilaçlarına da dayanıklı tahtakuruları ile karşı karşıya kalındı.

Fransız Gıda, Çevre ve Mesleki Sağlık ve Güvenlik Ajansı'ndan (ANSES) Johanna Fite, CNN'e verdiği röportajda, "Modern böcek ilaçlarına karşı bile giderek daha dirençli tahtakurusu popülasyonları ile karşılaşıyoruz. Maalesef onları tamamen yok etmek için mucizevi bir çözümümüz yok." dedi.

Seyahatlerin, tahtakurusu sorununun yayılmasında büyük bir etken olduğunu vurgulayan uzmanlar, bu böceklerin eşyalar arasında saklanarak yeni yerlere taşındığına dikkat çekiyor. Özellikle sık seyahat edenler ve farklı insanlarla aynı yaşam alanını paylaşanlar için bu risk daha yüksek. Ne yazık ki, tahtakurularını taşıyan birçok kişi, bu istenmeyen misafirlerin farkında bile değil.

Tahtakurularının artan direnci ve seyahatlerin etkisi, bu sorunun daha da büyümesine neden oluyor. Bilinçli ve etkili mücadele yöntemleriyle bu sorunun üstesinden gelmek mümkün.

Tahtakurusu Kontrolünde Temizlik ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Tahtakurusu sorunuyla başa çıkarken, temizliğin direkt bir faktör olmadığını bilmek önemlidir. Yani eviniz, oteliniz veya pansiyonunuz ne kadar temiz olursa olsun, bu böcekler için bir engel teşkil etmez.

Sık sık temizlik yapmak, tahtakurularını erken tespit etmede yardımcı olabilir. Yatağınızın etrafındaki dağınıklıkları azaltmak, bu böcekler için saklanma alanlarını sınırlar. Ayrıca, evinize girmeden önce getirdiğiniz eşyaları ve bagajları kontrol etmek, bu sinsi böceklere karşı bir koruma sağlar.

Tahtakurularını tespit ederken dikkat edilmesi gereken bazı belirtiler şunlardır:

Isırıklardan veya üzerine basılan bir tahtakurusundan kaynaklanabilecek kan lekeleri.

Tahtakurularının dışkılarından kaynaklanan kahverengi lekeler.

Tahtakurularının döktüğü dış iskeletleri.

Tahtakurularının sebep olabileceği hafif küf benzeri bir koku.

Tahtakurularıyla başa çıkmak zordur, ancak bu böcekleri erken tespit etmek ve önleyici tedbirler almak, yaşadığınız alanda bu böceklerle başa çıkmada büyük bir fark yaratabilir.

Tahtakurularının insanlara direkt bir hastalık bulaştırdığına dair bilinen bir gerçek yoktur. Ancak, bu böceklerin ısırıkları ciddi rahatsızlıklara yol açabilir.

Bazı bireylerde, bu ısırıkların oluşturduğu izlerin ortaya çıkması iki hafta kadar sürebilir. Bu ısırıklar genellikle diğer böcek ısırıklarına benzer şekilde, açık tende kırmızı, koyu tende ise mor bir renkte belirir. Böcek bilimci Jean-Michel Bérenger'in Le Monde gazetesine yaptığı açıklamaya göre bu ısırıklar, "sıralı şekilde üç veya dört, ya da bir araya toplanmış halde" görülebilir. Isırıklar, oldukça kaşındırıcı olabilir ve bazen alerjik reaksiyonlara sebep olabilir. Isırık bölgelerinin temiz tutulması ve kaşınmamaları önerilmektedir.

Tahtakurularının dayanıklılığı ve fark edilmesinin zor olması sebebiyle, evde kendi başınıza bir çözüm bulmanız oldukça zordur. Bu nedenle, bir sorunla karşılaştığınızda yerel belediye, ev sahibiniz veya profesyonel bir haşere kontrol servisi ile iletişime geçmeniz daha faydalıdır.

Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Servisi, tahtakurusu istilasından etkilenen yatak takımları ve giysilerin 60°C sıcaklıkta yıkanıp ardından sıcak çamaşır makinesinde en az yarım saat kurutulmasını öneriyor. Ek olarak, etkilenen eşyaların plastik bir torbaya konulup dondurucuda dört gün boyunca saklanmasının da sorunu çözmekte yardımcı olabileceğini belirtiyor.