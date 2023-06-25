Parasını bankaya götürene rekor ödeme! 32 günlük mevduat faizleri fırladı! İşte en yüksek kazanç sağlayan banka 2023

32 günlük mevduat faizleri fırladı! İşte en yüksek kazanç sağlayan banka 2023! Parasını bankaya götürene rekor ödeme- Son zamanlarda özel bankalar ve kamu bankaları arasındaki rekabet hızla artış gösteriyor. Özel bankalarda sunulan yüzde 40'lara kadar çıkan mevduat faizleri ardından, kamu bankaları da son dakika bir açıklama yapma gereği duydu. Bu açıklamalara göre, yeni bir kampanya başlatılarak bankaya parasını yatıran müşterilere sunulan mevduat faiz miktarında artış olduğu bildirildi. Peki, Ziraat Bankası'nın mevduat faizi oranı ne kadar oldu? Halkbank mevduat faiz oranı ne seviyede bulunuyor? Vakıfbank'ın 32 günlük faiz getirisi nasıl bir seviyede? İşte tüm detaylar...

Mevduat Faizi En Yüksek Kamu Bankası: Halkbank

Kamu bankaları içerisinde mevduat faizi oranlarına baktığımızda, en yüksek faiz oranını Halkbank'ın sunduğunu görüyoruz. Halkbank, yüzde 32,00 faiz oranı ile müşterilerine en yüksek getiriyi sunmaktadır. İşte bankaların mevduat faiz oranları ve hesaplamaları şu şekildedir:

400 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi

Ziraat Bankası

Yıllık Faiz Oranı: % 30,00

Net Getiri: 9.994,52 ₺

Toplam Kazanç: 409.994,52 ₺

Halkbank

Yıllık Faiz Oranı: % 32,00

Net Getiri: 11.221,92 ₺

Toplam Kazanç: 411.221,92 ₺

Vakıfbank

Yıllık Faiz Oranı: % 24,00

Net Getiri: 7.995,62 ₺

Toplam Kazanç: 407.995,62 ₺

Bu veriler doğrultusunda müşteriler, mevduatlarını değerlendirirken faiz oranlarını dikkate almalı ve kendi ihtiyaçlarına en uygun olan bankayı seçmelidirler. Özellikle yüksek faiz oranlarıyla öne çıkan Halkbank, mevduatlarını en iyi şekilde değerlendirmek isteyenler için cazip bir seçenek olabilir.

Mevduat faizleri, müşterilere sunulan getirilerin yanı sıra, risk düzeyi, vade süresi ve diğer banka hizmetleriyle birlikte değerlendirilmelidir.