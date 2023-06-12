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Özgü Namal 10 yıl sonra setlere dönüyor! Kızıl Goncalar dizisi geliyor

Hayranlarına büyük müjde! Özgü Namal 10 yıl sonra setlere geri dönüyor. Eşini kaybettikten sonra ortalarda görünmeyen Namal hayranları çok sevinecek. Özgü Namal Kızıl Goncalar dizisi başrolü oldu!

Özgü Namal 10 yıl sonra setlere dönüyor! Kızıl Goncalar dizisi geliyor
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-06-2023 13:25

Ve Özgü Namal setlere geri dönüyor. 10 yıl sonra Özgü Namal yeniden dizi çekme kararı aldı. 

Yıllardır birçok yapımcı tarafından ikna edilmeye çalışılan Namal sonunda ikna oldu. Eşini kaybettikten sonra Köyceğiz'deki çiftliğinde iki çocuğuyla sakin bir hayat süren Özgü Namal ikna oldu. Bir çok dizi projesi senaryo gereği retettiği öğrenilen Özgü Namal bu sefer zorlu rolü kabul etti!

Özgü Namal setlere dönüyor!

En son 2013 yılında Merhamet dizisiyle izlediğimiz ve reyting rekorları kıran dizi sonraıs Özgü Namal Gold Film patronu Faruk Turgut'la her konuda anlaştı. Eylül ayında yayında olacak Kızıl Goncalar dizisi başrolü kaptı.

Kulüp Netflix, Atatürk disney ve Vatanım Sensin gibi dizileri yazan Necati Şahin dev bütçeli dizinin yazarı olacak. 

Özgü Namal hayranlarına müjde!

Özgü Namal hayranları merakla beklediği son dizisiyle birlikte reyting rekorları kırması bekleniyor. Onu hem hayranları hem dostları çok özledi. Özgü Namal'la şimdi hangi erkek oyuncusu başrol oynayacak o aranıyor.

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