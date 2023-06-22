Özel sektör çalışanlarının yeni yemek ücretleri açıklandı! Multinet, Sodexo, Ticket Restaurant yemek kartına kaç para yatacak?

Multinet, Sodexo, Ticket Restaurant yemek kartına kaç para yatacak? Özel sektör çalışanlarının yeni yemek ücretleri açıklandı- Asgari ücret zammıyla birlikte, 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret miktarı belirlendi. 11 bin 402 TL olarak açıklanan bu zammın ardından, yemek ücretlerinin ne kadar olacağı da merak edilmeye başlandı.

Hüküm gereği, asgari ücrete ek olarak yemek ücreti sağlanması gerekmektedir. 2023 Temmuz-Aralık döneminde, yemek bedelinden istisna edilecek sigorta primine esas kazanç tutarının 105.75 TL olarak belirlendiği ifade edildi. İş Kanunu'nda yer alan hükme göre, işverenler, çalışanlarına sağladıkları sosyal yardımlar nedeniyle asgari ücretten herhangi bir indirim yapamazlar. Bu da işverenin, çalışanına yemek ücretini asgari ücretin üzerinde vermesini gerektirir.

Sigorta primine esas kazanç taban ücreti üzerinden hesaplanan Sosyal Güvenlik Müdürlüğü (SGM) çocuk parası aylık olarak 268.29 TL'ye, aile yardımı ise 1341 TL'ye yükselecek. Bağ-Kur prim tutarının alt sınırı 4 bin 628 TL, tarım Bağ-Kur sigortalılarının ödeyecekleri prim miktarı ise 4 bin 628 TL olarak belirlendi.

Yemek kartı zammı, 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak. Yemek kartları, işverenlerin çalışanlarına verdiği yemek ücretini ödemelerini kolaylaştıran ve avantajlı hale getiren ön yüklemeli kartlardır. Bu kartlar sayesinde çalışanlar, anlaşmalı restoranlarda indirimli öğle yemekleri yiyebilirler. Ayrıca, yemek kartları anlaşmalı marketler ve pastaneler gibi farklı yerlerde de kullanılabilir.

Yemek kartları, işverenler tarafından çalışanlara sağlanan bir sosyal yardım olarak değerlendirilir. Bu kartlar, çalışanların yemek ihtiyaçlarını karşılamalarını ve daha uygun fiyatlarla yemek alabilmelerini sağlar. İşverenler, yemek kartıyla çalışanlarına sunulan bu avantajlı hizmeti, işçilere verilen sosyal yardımlar sebebiyle asgari ücretten herhangi bir indirim yapmaksızın sağlamakla yükümlüdür.

Yeni zamlarla birlikte, yemek kartı tutarları da 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren güncellenecek. Bu güncellenen tutarlar, çalışanlara sunulan yemek kartı avantajlarına yansıyacak ve çalışanlar anlaşmalı mekanlarda daha fazla fayda sağlıyorlar.