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ÖTV muafiyetiyle satın alınabilecek! 2023 model Seat Ibiza 472 Bin TL'den satılacak

Seat, sürdürülebilir taşımacılığa katkı sağlama vizyonu ile hareket ediyor. ÖTV muafiyetli araçlar, çevre dostu taşımacılığı teşvik eden bir adım olarak öne çıkıyor.

ÖTV muafiyetiyle satın alınabilecek! 2023 model Seat Ibiza 472 Bin TL'den satılacak
YAŞAM
Yayın Tarihi : 17-10-2023 12:38

Türkiye'de Seat'in popüler modeli Ibiza için yeni fiyatlar açıklandı. Ayrıca, ÖTV muafiyetli satışlar hız kesmeden devam ediyor. İşte detaylar:

  • Döviz Kurundaki Artışın Etkisi

Türkiye genelinde döviz kurundaki sert artış ve sektörel sorunlar, sıfır araç fiyatlarını ciddi şekilde etkiledi. Bu dönemde, özellikle ÖTV muafiyetli araçlar, belirli bir kesim için daha uygun hale geldi.

  • Seat ÖTV Muafiyetli Araç Satışları

Seat, Türkiye'de ÖTV muafiyetli araç satışlarına devam ediyor. Bu uygulama, sıfır araç almak isteyen kişiler için cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor.

  • Özel Fiyat Listesi

Seat, ÖTV muafiyetli araçlar için özel bir fiyat listesi oluşturdu. Bu fiyatlar Ekim ayının sonuna kadar geçerli olacak. İşte bu özel fiyatlar:

  • Seat Ibiza 1.0 Evo 80 HP Style: 472.000 TL

Bu fiyatlar, ÖTV muafiyetli araçlar için geçerli olup, sıfır araç sahibi olmak isteyenler için büyük bir avantaj sunuyor.

  • Seat Ibiza: Sevilen Bir Model

Seat Ibiza, Türkiye'de büyük bir ilgi görüyor. Şık tasarımı, üstün performansı ve konforlu sürüşü ile Ibiza, otomobil tutkunlarının tercihlerinden biri haline geldi.

  • ÖTV Muafiyetli Araçlar: Fırsatları Kaçırmayın

ÖTV muafiyetli araçlar, sıfır araç sahibi olmayı düşünenler için büyük bir avantaj sunuyor. Bu fırsatı değerlendirmek isteyenler, Seat'in özel fiyat listesine göz atabilirler.

  • Sürdürülebilir Taşımacılık

Seat, sürdürülebilir taşımacılığa katkı sağlama vizyonu ile hareket ediyor. ÖTV muafiyetli araçlar, çevre dostu taşımacılığı teşvik eden bir adım olarak öne çıkıyor.

Seat'in Ibiza modelinde sunduğu yeni fiyatlar ve ÖTV muafiyetli araçlar, sıfır araç sahibi olmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. Özellikle ekonomik olarak cazip fiyatlarla sunulan bu araçlar, otomobil tutkunlarının ilgisini çekiyor. Bu fırsatları kaçırmamak adına, Seat'in özel fiyat listesini incelemekte fayda var.

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