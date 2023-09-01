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Otomobil sahiplerine ilaç gibi haber! Akaryakıta bu kez zam değil indirim geldi: Depoları fullerken yüzlerce TL cebinize kalacak

Son dönemde artan akaryakıt fiyatları, araç sahiplerini zor bir durumda bırakıyordu. Ancak sevindirici bir gelişme olarak, akaryakıta bu sefer indirim geldi.

Otomobil sahiplerine ilaç gibi haber! Akaryakıta bu kez zam değil indirim geldi: Depoları fullerken yüzlerce TL cebinize kalacak
YAŞAM
Yayın Tarihi : 01-09-2023 09:32

Akaryakıta bu kez zam değil indirim geldi: Depoları fullerken yüzlerce TL cebinize kalacak! Otomobil sahiplerine ilaç gibi haber- Son dönemde artan akaryakıt fiyatları, araç sahiplerini zor bir durumda bırakıyordu. Ancak sevindirici bir gelişme olarak, akaryakıta bu sefer indirim geldi. Depolarını fullemek isteyen sürücüler, cebinde 125 TL daha fazla bırakabilecekler. İşte detaylar...

Bankkart'tan Gelen Müjde

16 Ağustos-30 Eylül 2023 tarihleri arasında geçerli olacak kampanya ile Bankkart sahiplerine sevindirici bir fırsat sunuluyor. Bankkart anlaşmalı Petrol Ofisi istasyonlarından tek seferde yapılacak 500 TL ve üzeri 4 akaryakıt ve otogaz alışverişlerinde 125 TL Bankkart Lira hediye edilecek.

İndirim Detayları

Kampanya kapsamında Bankkart POS cihazı ile yapılacak alışverişlerde geçerli olacak indirim, Bankkart Mobil ile katılanlar için de geçerli olacak. Kampanyaya SMS ile katılmak isteyenler, PO yazıp 4757'ye mesaj göndererek kayıt olabilecekler. Kampanya her müşteri için yalnızca bir kez geçerli olacak ve en fazla 125 TL tutarında Bankkart Lira kazanılabilecek.

Kullanım Detayları

Kazanılan Bankkart Liralar, 10 Ekim 2023 tarihinde kartlara yüklenecek ve 24 Kasım 2023 tarihine kadar Bankkart anlaşmalı Petrol Ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alışverişlerinde kullanılabilecek. Kampanyaya Bankkart, Bankkart Genç, Bankkart Başak ve Bankkart Business sahipleri ile hem kredi kartı hem de banka kartı özellikleriyle katılabilecek. Ek kartlar, sanal kartlar ve ücretsiz kullanılan Bankkart'lar kampanyaya dahil edilmeyecek.

Kampanya sürecinde yapılan iptal veya iade işlemleri kampanyaya dahil olmayacak ve Bankkart Lira kullanımı ile yapılan işlemlerin iptali veya iadesi mümkün olmayacak. Kampanya, Bankkart anlaşmalı Petrol Ofisi istasyonlarında geçerli olacak ve tüm detaylarıyla sürücülere nefes aldıracak bir indirim fırsatı sunacak.

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