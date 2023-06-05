Ortalığı kasıp kavuracak! Türkiye'ye o tarihte geliyor! Citroen My Ami Buggy özellikleriyle bir için su.

Türkiye'ye o tarihte geliyor! Citroen My Ami Buggy özellikleriyle bir için su. Ortalığı kasıp kavuracak- Citroen, popüler otomobil markalarından biri olarak elektrikli araç segmentinde de adından söz ettiriyor. Citroen'in tamamen online kanallar üzerinden satışını gerçekleştirdiği 100% elektrikli mobilite çözümü Ami, Türkiye'de büyük bir ilgiyle karşılandı. Yaklaşık bir yılda bin adetten fazla satış gerçekleştirilen Citroen Ami, şimdi de yeni bir versiyonla Türkiye pazarına giriş yapmaya hazırlanıyor: Citroen My Ami Buggy. Detaylar gecce.com.tr'de

Citroen My Ami Buggy, tamamen elektrikli yapısıyla sıfır emisyon değerine sahip olması ve kent merkezlerinde kolay erişim imkanı sunmasıyla dikkat çekiyor. Bu eşsiz araç, sahil kenarında veya doğada hayatı daha da kolaylaştırmak ve eğlenceyi doruklara çıkarmak için tasarlandı.

Citroen My Ami Buggy, sürücülere sunduğu konfor alanlarıyla öne çıkıyor. Panoramik tavanı sayesinde iç mekanda ferah bir atmosfer sağlarken, kapıların olmamasıyla da benzersiz bir deneyim sunuyor. Elektrikli güç aktarım sistemiyle emisyonsuz bir sürüş deneyimi sunan My Ami Buggy, çevre dostu bir duruş sergiliyor. Menteşeli metal borular, gri kumaş tavan ve su geçirmez, UV ışınlarına karşı dayanıklı kumaş gibi özelliklerle donatılmış olan araç, hem şık hem de dayanıklı bir tasarıma sahip.

Citroen My Ami Buggy, 45 km/saat'e kadar hız yapabilme yeteneğiyle şehir içi hareketlilikte pratik bir çözüm sunuyor. Debriyajsız, yumuşak ve akıcı bir sürüş deneyimi sunan araç, 5,5 kWh kapasiteli lityum-iyon bataryasıyla da uzun süreli kullanım imkanı sağlıyor. Üstelik sadece 3 saat içinde yüzde 100 şarj olabilme özelliğiyle de kullanıcılarına zaman kazandırıyor.

Citroen yetkilileri, My Ami Buggy'nin Türkiye'ye Ağustos ayında geleceğini açıkladılar. Şehirde eğlenceye yeni bir boyut getiren bu eşsiz araç, kullanıcılarına hem çevreci bir deneyim sunacak hem de pratik ve keyifli bir sürüş imkanı sağlayacaktır.