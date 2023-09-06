Opel Mokka evlere şenlik Eylül 2023 fiyat listesi mest etti! 0,99 faiz fırsatlı Mokka yeni fiyat listesi sürprizi!

Opel, Mokka modeliyle ilgilenenleri sevindirecek bir kampanyayla Eylül ayına giriş yapıyor. İşte Opel Mokka'nın Eylül 2023 fiyatları ve sunduğu avantajlar: Opel Mokka, cesur ve kusursuz tasarımıyla dikkat çekiyor. Ve Eylül ayında bu muhteşem araca sahip olmak isteyenlere özel bir fırsat sunuluyor. Resmi web sitesinde yer alan bilgilere göre, Opel Mokka için 200 bin TL'ye kadar olan kredi kullanımlarında 12 ay vadeli yüzde 0,99 faiz imkanı sunuluyor. Bu, düşük faiz oranıyla ödemelerinizi daha kolay ve uygun bir şekilde yapmanız anlamına geliyor.

Özel İndirimler Kimlere?

Opel, Mokka modeli için özel bir kampanya daha sunuyor. Avukatlar, polisler, öğretmenler, askerler, sağlık çalışanları ve birinci derece akrabaları, Opel Mokka alırken ek indirimlerden faydalanma şansına sahipler. Bu, bu önemli meslek gruplarının daha uygun fiyatlarla bu şık araca sahip olmasını sağlıyor.

Mokka'nın Özellikleri

Opel Mokka, Eylül 2023 fiyatlarına rağmen sunduğu özelliklerle dikkat çekiyor. Elegance modelinde anahtarsız giriş ve anahtarsız çalıştırma sistemi, 7" dokunmatik renkli ekran, geri görüş kamerası ve 7" dijital gösterge paneli gibi özelliklere sahiptir. GS Line versiyonunda ise kör nokta uyarı sistemi, otomatik katlanabilir yan aynalar ve çift renk tavan gibi özellikler bulunurken, Ultimate modelinde LED matrix ön farlar, adaptif hız sabitleyici, özellikli şerit takip asistanı ve şerit ortalama gibi ileri sürüş asistanları yer alıyor.

Fiyatlar Değişmedi!

Mokka, Ağustos ayında 1 milyon 415 bin 900 TL'ye satılırken, Eylül ayında da fiyatlar değişmedi. İşte Opel Mokka Eylül 2023 fiyat listesi:

1.2 130 HP BENZİN ELEGANCE: 1 milyon 415 bin 900 TL

1.2 130 HP BENZİN GS: 1 milyon 537 bin 900 TL

1.2 130 HP BENZİN ULTIMATE: 1 milyon 630 bin 900 TL

Opel Mokka, Eylül ayında sunduğu özel faiz fırsatları ve indirimlerle otomobil almak isteyenler için cazip bir seçenek sunmaya devam ediyor. Bu fırsatları değerlendirmek isteyenler için zaman kaybetmeden Opel'in resmi web sitesini ziyaret etmelerini öneririz.

