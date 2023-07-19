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Opel fiyat listesine yine okkalı zam geldi! Corsa, Astra, Mokka, Crossland, Granland fiyatları kaç TL oldu Temmuz 2023

Opel'den gelen son dakika haberiyle birlikte fiyat listesine zam yapıldığı duyuruldu. Bu zamla birlikte en düşük fiyatlı Opel aracı olan Corsa'nın fiyatı 838.900 TL'ye kadar yükseldi.

Opel fiyat listesine yine okkalı zam geldi! Corsa, Astra, Mokka, Crossland, Granland fiyatları kaç TL oldu Temmuz 2023
Yayın Tarihi : 2023-07-19 12:54

Corsa, Astra, Mokka, Crossland, Granland fiyatları kaç TL oldu Temmuz 2023! Opel fiyat listesine yine okkalı zam geldi- Opel'den gelen son dakika haberiyle birlikte fiyat listesine zam yapıldığı duyuruldu. Bu zamla birlikte en düşük fiyatlı Opel aracı olan Corsa'nın fiyatı 838.900 TL'ye kadar yükseldi. Geçen sene Kasım ayında yapılan matrah düzenlemesi sonrasında ÖTV kaynaklı bir düşüş yaşayan Opel Corsa'nın fiyatı o dönemde 444.900 TL'ye kadar gerilemişti. Ancak son 8 aydaki zam oranlarıyla birlikte fiyatı neredeyse 2 katına çıktı.

İşte Opel'in yeni fiyat listesi:

Corsa Yeni Fiyat Listesi 2023 Temmuz

  • 838.900 TL'den başlayan fiyatlarla.
  • 100.000 TL için 12 ay %1,99 faiz seçeneği sunuluyor.

Astra Yeni Fiyat Listesi 2023 Temmuz

  • 1.169.900 TL'den başlayan fiyatlarla.
  • 100.000 TL için 12 ay %1,99 faiz seçeneği sunuluyor.

Crossland Yeni Fiyat Listesi 2023 Temmuz

  • 1.104.900 TL'den başlayan fiyatlarla.
  • 100.000 TL için 12 ay %1,99 faiz seçeneği sunuluyor.

Mokka Yeni Fiyat Listesi 2023 Temmuz

  • 1.348.900 TL'den başlayan fiyatlarla.
  • 100.000 TL için 12 ay %1,99 faiz seçeneği sunuluyor.
  • Sağlık çalışanları, avukatlar, polisler, askerler, öğretmenler ve birinci derece akrabaları için ek indirimler mevcut.

Grandland Yeni Fiyat Listesi 2023 Temmuz

  • 1.633.900 TL'den başlayan fiyatlarla.
  • 120.000 TL için 12 ay %1,99 faiz seçeneği sunuluyor.
  • 100.000 TL takas desteği sağlanıyor.

Combo Life Yeni Fiyat Listesi 2023 Temmuz

  • 869.900 TL'den başlayan fiyatlarla.
  • 100.000 TL için 12 ay %1,99 faiz seçeneği sunuluyor.

Opel'in yeni fiyat listesine göre araçların fiyatlarında önemli bir yükseliş yaşandığı görülmektedir. Fiyatlar ve ödeme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için Opel'in yetkili bayileri veya resmi internet sitesi başvurulabilecek kaynaklar arasındadır.

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