Opel Astra Fiyat Listesiyle Konuşuluyor! %10 İndirimi Kaçırmak İstemeyen Bayilere Koştu...

Bayilerde bu sıralar Opel Astra sırası var. Çünkü fiyatları düşürdü ve yıl sonu kampanyasını resmen başlattı...

Opel Astra Fiyat Listesiyle Konuşuluyor! %10 İndirimi Kaçırmak İstemeyen Bayilere Koştu...
YAŞAM
Yayın Tarihi : 25-12-2023 17:15

Opel Astra Hatchback HB, Türkiye otomobil piyasasında önemli bir yer edinen modellerden biri olarak dikkat çekiyor. Bu model, şık tasarımı, sportif çizgileri ve kaliteli iç mekanıyla otomobil tutkunlarının beğenisini topluyor. Araç, 1.2 litrelik benzinli motoru ve 130 beygir gücü ile sürücülerine hem dinamik bir sürüş deneyimi hem de verimli bir yakıt tüketimi sunuyor. 6 ileri manuel veya 8 ileri otomatik şanzıman seçenekleri, farklı sürüş tercihlerine uyum sağlayabiliyor.

Bagaj Hacmi ile Bİliniyor

Opel Astra HB'nin dikkat çekici bir diğer özelliği geniş bagaj hacmi. 422 litrelik bagaj alanı, günlük kullanım ve uzun yolculuklar için ideal bir depolama alanı sağlıyor. Ayrıca, iç mekan tasarımı ve konfor düzeyi de sürücü ve yolcular için hoş bir atmosfer yaratıyor.

Opel Astra Fiyat Listesi (Aralık 2023)

Astra HB'nin Aralık 2023 itibariyle güncel fiyat listesi şu şekilde:

  • 1.2 130 HP Benzin MT6 Edition: 1.271.900 TL
  • 1.2 130 HP Benzin AT8 Edition: 1.433.900 TL
  • 1.2 130 HP Benzin AT8 Elegance: 1.581.900 TL
  • 1.2 130 HP Benzin AT8 GS Line: 1.716.900 TL

Bu fiyatlar, Opel Astra Hatchback HB'nin çeşitli donanım seviyelerine ve şanzıman türlerine göre değişiklik gösteriyor. Otomobil severler, Astra HB'nin bu yeni fiyatlarıyla şık tasarım ve yüksek performansı bir arada bulabilecekleri bir fırsata sahip oluyorlar. Opel Astra HB'nin bu özellikleri ve cazip fiyatlandırması, otomobil almayı düşünenler için oldukça cazip bir seçenek sunuyor. Bu fırsatı değerlendirmek için Opel Astra Hatchback'in güncel fiyat listesini yakından takip etmek yararlı olacaktır.

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