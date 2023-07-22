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Onlara zam uğramadı! Havlu ve tuvalet kağıdında fiyatlar okkalı düştü! 13.90 TL, 43.90 TL, 18.90 TL'ye satılıyor

Son dönemde tuvalet kağıdı, kağıt havlu gibi temel temizlik ve bakım ürünlerinde yaşanan fiyat artışları, ailelerin bütçelerini olumsuz etkilemektedir.

Onlara zam uğramadı! Havlu ve tuvalet kağıdında fiyatlar okkalı düştü! 13.90 TL, 43.90 TL, 18.90 TL'ye satılıyor
Yayın Tarihi : 2023-07-22 09:43

Havlu ve tuvalet kağıdında fiyatlar okkalı düştü! 13.90 TL, 43.90 TL, 18.90 TL'ye satılıyor! Onlara zam uğramadı-  Son dönemde tuvalet kağıdı, kağıt havlu gibi temel temizlik ve bakım ürünlerinde yaşanan fiyat artışları, ailelerin bütçelerini olumsuz etkilemekte ve tüketici harcamalarında kısıtlamalara neden olmaktadır. Özellikle tuvalet kağıdında yaşanan fiyat yükselişi, tüketicilere daha fazla ödeme yapma zorunluluğu getirmiştir.

Bu durumun ardından, temel temizlik ve bakım ürünlerine uygulanan vergi oranlarında yapılan artış, zincir marketlerdeki tuvalet kağıdı, ıslak mendil ve havlu kağıdı gibi ürünlere zam olarak yansımıştır. Bu zam dalgası, tüketicileri daha yüksek fiyatlarla karşı karşıya bırakmıştır. Firmaların başlattığı kampanyalarla birlikte, gelecekte daha büyük fiyat artışlarının beklenmesi endişeleri de bulunmaktadır.

Ancak, Tarım Kredi Marketleri gibi devlet destekli marketler, iki hafta süren indirim kampanyaları düzenleyerek vatandaşlara destek olmaktadır. Bu yeni indirimler, ay sonuna kadar geçerli olacak ve vatandaşlar temel ihtiyaçlarını daha uygun fiyatlarla karşılayabilecektir. İndirim kapsamında, ıslak mendil, saç kremi, duş jeli, şampuan çeşitleri, kağıt havlu, tuvalet kağıdı gibi birçok üründe büyük ölçüde fiyat düşüşü sağlanmıştır.

Vatandaşlar, Tarım Kredi Kooperatif şubeleri aracılığıyla bu indirimlerden yararlanabilirler. Bu fırsat ürünleri dışında da devlet destekli marketlerde birçok indirim fırsatı ay sonuna kadar devam edecektir. Yapılan yeni indirimler, ilgilenenlere sitemiz üzerinden duyurulacaktır. Tüketicilere sunulan bu indirimlerle, temel ihtiyaçlar daha uygun fiyatlarla karşılanabilecektir.

Tarım Kredi Marketleri tarafından yapılan yeni indirimlerle birlikte, birçok temel temizlik ve bakım ürününde fiyatlar büyük ölçüde azalmış durumdadır. İşte bu indirimlerle sunulan ürünler ve fiyatları:

  • Islak Mendil: 13.90 TL
  • Duru Saç Kremi: 31.90 TL
  • Duru Duş Jeli: 39.90 TL
  • Duru Şampuan Çeşitleri: 29.90 TL
  • Elidor Şampuan: 59.90 TL
  • Elit Kağıt Havlu: 43.90 TL
  • Elit Dev Havlu: 18.90 TL
  • Solo Tuvalet Kağıdı 32'li: 119.90 TL

Bu indirimler sınırlı bir süre için geçerli olup, tüm Tarım Kredi Kooperatif şubeleri üzerinden bu ürünlerden faydalanmak mümkündür. Ayrıca, devlet destekli marketlerde diğer birçok indirim fırsatı da ay sonuna kadar devam edecektir.

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