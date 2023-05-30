Okkalı zam! Hyundai, Fiat, Volkswagen, Skoda, Renault, Dacia, Peugeot, Opel, Toyota fiyat listesi Haziran 2023 yenileniyor

Hyundai, Fiat, Volkswagen, Skoda, Renault, Dacia, Peugeot, Opel, Toyota fiyat listesi yenileniyor! Araba fiyatlarına okkalı zam- Döviz kurlarındaki hareketlilik, otomobil fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Euro ve dolar kurlarında yaşanan yükselişler, Türkiye'de satılan araçların fiyatlarında zam beklentisini gündeme getiriyor. Her ay güncellenen ve son birkaç yıldır sürekli zam alan sıfır arabalarda, 1 Haziran itibarıyla yeni bir zam dalgası bekleniyor. Bu zamla birlikte Türkiye'de satılan en ucuz arabanın 500 bin liraya kadar çıkması ve 500 bin liranın altında sadece 1 arabanın kalması bekleniyor.

1 Mayıs'ta dolar kurunun 19.45 TL olduğunu hatırladığımızda, 30 Mayıs itibarıyla dolar kurunun 20.39 TL'ye yükseldiğini görüyoruz. Aynı şekilde 1 Mayıs'ta euro kurunun 21.38 TL olduğu, 30 Mayıs'ta ise 22 TL seviyesine çıktığı gözlemleniyor.

DÖVİZ YÜKSELİŞİ ARABA FİYATLARINA YANSIYACAK

Döviz kurlarındaki artışın, otomobil fiyatlarına yansıması kaçınılmazdır. Geçen ay döviz kurlarındaki yükselişle birlikte araba fiyatlarında %3 ila %5 arasında zam yaşanmıştı. Bu ay da benzer bir zam oranının beklendiği ve en ucuz arabalara ortalama 20-30 bin TL'lik zam yapılacağı tahmin ediliyor. Yüksek segment araçlarda ise zam miktarının 50 bin lirayı aşabileceği öngörülüyor.

Araba Alıcılarının Merak Ettikleri

1. Araba fiyatlarındaki zam ne zaman gerçekleşecek? Yeni zam, 1 Haziran itibarıyla yürürlüğe girecektir. Bu tarihten itibaren araba alırken daha yüksek fiyatlarla karşılaşmanız muhtemeldir.

2. En ucuz araba fiyatı ne kadar olacak? 500 bin liraya kadar çıkması beklenen en ucuz araba fiyatı, yeni zamla birlikte artacak. Bu durum, bütçe planlaması yaparken dikkate almanız gereken bir faktördür.

3. Hangi markaların arabaları daha fazla zam alacak? Hyundai, Fiat, Volkswagen, Skoda, Renault, Dacia, Peugeot, Honda, Opel ve Toyota gibi markaların arabaları, zam oranının daha yüksek olduğu modeller arasında yer alıyor.