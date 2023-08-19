ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ İPHONE FİYATLARI 2023: ÖTV'siz fiyatları kaç para? iPhone 14, Galaxy S23, Xiaomi 13, POCO F5, Huawei P60

Türkiye'deki öğrencilere yönelik müjdeli haber geldi: Vergisiz telefon ve bilgisayar alma fırsatı yaklaşıyor. Hükümet tarafından sunulan bu yeni düzenleme, öğrencilerin teknolojik ihtiyaçlarını daha uygun fiyatlarla karşılamasına olanak sağlayacak. İşte, bu önemli gelişmeye dair detaylar ve merak edilen soruların cevapları...

Vergisiz Fiyatlar Ne Kadar Olacak?

Öğrencilere sunulan bu özel fırsat kapsamında, vergisiz telefon ve bilgisayar fiyatları oldukça cazip olacak. Bu düzenleme ile cihazların Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti sağlanacak ve öğrenciler daha uygun fiyatlarla ihtiyaçlarına kavuşabilecekler. Vergisiz fiyatların ne kadar olacağına dair net bilgiler henüz açıklanmamış olsa da, bu adımın öğrencilere önemli bir maddi destek sunacağı kesin.

Kimler Yararlanabilecek?

Vergisiz telefon ve bilgisayar fırsatından yararlanmak isteyen öğrencilerin belirli kriterleri sağlaması gerekecek. Bu kriterlerin neler olduğu ve başvuru süreçleri yakın bir zamanda açıklanacak. Ancak genel olarak, öğrenci kimliği ile uyumlu olan bireylerin bu avantajdan faydalanabileceği düşünülüyor.

Yaklaşan Düzenleme: Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?

Öğrencilere yönelik bu avantajlı fırsatın ne zaman yürürlüğe gireceği merak konusu. Hükümet yetkilileri tarafından yapılan açıklamalar, düzenlemenin yakın bir tarihte hayata geçirileceğini gösteriyor. Öğrenciler, teknoloji ihtiyaçlarını daha uygun fiyatlarla karşılayabilecekleri bu dönemi sabırsızlıkla bekliyorlar.

Beklenen Fiyatlar: Vergisiz Telefon ve Bilgisayar Tutarları

Yapılan tahminlere göre, vergisiz telefon ve bilgisayar fiyatları aşağı yukarı şu şekilde olması bekleniyor:

iPhone 14 Plus 128 GB: Yaklaşık 26 bin TL

iPhone 14 128 GB: Yaklaşık 22 bin TL

iPhone 13 128 GB: Yaklaşık 20 bin TL

iPhone 13 mini 128 GB: Yaklaşık 17 bin TL

iPhone 12 128 GB: Yaklaşık 16 bin TL

Öğrencilere Özel Fırsat: İndirimli iPhone 14 ve Diğer Modeller

Öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan biri de, vergisiz fiyatlarla hangi iPhone modellerine sahip olabilecekleri. Beklenen tahminlere göre:

iPhone 14 Pro Max 128 GB: Yaklaşık 28 bin TL

iPhone 14 Pro 128 GB: Yaklaşık 26 bin TL

iPhone 14 Plus 128 GB: Yaklaşık 22 bin TL

iPhone 14 128 GB: Yaklaşık 20 bin TL

Samsung Telefon Modelleri:

Galaxy S23 128 GB: Tahmini Vergisiz Fiyatı ₺15.806,30

Galaxy S23+ 256 GB: Tahmini Vergisiz Fiyatı ₺19.757,90

Galaxy S23 Ultra 256 GB: Tahmini Vergisiz Fiyatı ₺23.709,50

Galaxy Z Flip 4 128 GB: Tahmini Vergisiz Fiyatı ₺14.978,50

Galaxy Z Fold 4 256 GB: Tahmini Vergisiz Fiyatı ₺24.964,10

Galaxy A73 5G 128 GB: Tahmini Vergisiz Fiyatı ₺7.925,10

Xiaomi Telefon Modelleri:

Xiaomi 13: Tahmini Vergisiz Fiyatı ₺14.265,20

Xiaomi 13 Pro: Tahmini Vergisiz Fiyatı ₺19.476,00

Xiaomi 13 Lite: Tahmini Vergisiz Fiyatı ₺19.476,00

Redmi Telefon Modelleri:

Redmi Note 12: Tahmini Vergisiz Fiyatı ₺4.239,90

Redmi Note 12 Pro: Tahmini Vergisiz Fiyatı ₺5.488,10

Redmi Note 11 Pro: Tahmini Vergisiz Fiyatı ₺4.794,70

Redmi Note 10 Pro: Tahmini Vergisiz Fiyatı ₺4.477,70

POCO Telefon Modelleri:

POCO F5: Tahmini Vergisiz Fiyatı ₺7.330,70

POCO F5 Pro: Tahmini Vergisiz Fiyatı ₺9.371,50

POCO X5 Pro: Tahmini Vergisiz Fiyatı ₺6.042,90

Huawei Telefon Modelleri: