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Gecce Magazin Haberleri

Öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar müjdesi: İşte fiyatları

Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar imkanı, yakın bir tarihte meclise sunulacak torba yasa ile yürürlüğe girecek. Düzenlemenin okulların açılmasından önce gerçekleşmesi hedefleniyor.

Öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar müjdesi: İşte fiyatları
Yayın Tarihi : 2023-06-18 12:57

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim beyannamesinde yer alan "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız" vaadi, seçimler sona erdikten sonra büyük bir merakla beklenmeye başlandı. Üniversite öğrencileri, ÖTV'siz telefon ve bilgisayar almak için ilgili kanunun çıkmasını heyecanla bekliyor.

Normalde meclis, 1 Temmuz tarihinde yaz tatiline girecek ve 1 Ekim'de açılacaktı. Bu durum, seçim müjdelerinin yeni yasama yılına hatta 2024'e kadar erteleneceği anlamına geliyordu. Ancak son kararla birlikte meclis tatili ertelendi ve seçim vaatlerinin hızlı bir şekilde hayata geçmesi bekleniyor. Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar imkanı, yakın bir tarihte meclise sunulacak torba yasa ile yürürlüğe girecek. Düzenlemenin okulların açılmasından önce gerçekleşmesi hedeflenir. 

Peki, vergisiz telefon ve bilgisayar fiyatları ne olacak? İşte detaylar:

Elektronik cihaz alımlarında ürünlerin fiyatına yüzde 18 oranında KDV ekleniyor. Vergi muafiyetiyle, 10.000 TL değerindeki bir bilgisayarın fiyatı 8.200 TL'ye düşecek. 40.000 TL'lik bir bilgisayar ise 32.800 TL'ye gerileyecek.

Telefonlarda ise vergilendirme biraz farklılık gösteriyor. Farklı kalemler altında çeşitli vergiler uygulanıyor. Yüzde 1 Kültür Bakanlığı payı, yüzde 12 TRT bandrol payı ve buna ek olarak yüzde 50 ÖTV alınıyor. Son olarak yüzde 18 KDV ekleniyor. Yani, bir telefonun vergisiz fiyatı 10.000 TL ise vergilerle birlikte bu fiyat 20.200 TL'ye kadar çıkıyor.

30.000 TL değerinde bir telefon almak istediğinizde, fiyatı 14.999 TL olacak.

Öğrencilerin büyük bir beklentiyle beklediği vergisiz telefon ve bilgisayar düzenlemesi, yakın zamanda hayata geçmesiyle gençlere önemli bir avantaj sağlayacak. Seçim vaadinin gerçeğe dönüşmesiyle, yükseköğrenimdeki gençlerimiz teknolojik ihtiyaçlarını daha uygun fiyatlarla karşılayabilecekler.

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