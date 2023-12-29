Ödeme Günü Geldi Çattı: Emekli Derhal Banka Hesabını Kontrol Etsin!

Emekliye yapılacak ikramiye ödemesinde artık müjdeli haber verilmek üzere. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri dikkat...

Ödeme Günü Geldi Çattı: Emekli Derhal Banka Hesabını Kontrol Etsin!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 29-12-2023 11:38

Çalışan emekliler için sevindirici bir gelişme yaşandı. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen ve Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenleme, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki yaklaşık 16 milyon emekliye 5000 TL ikramiye ödemesini müjdeledi.

5000 TL İkramiye Ne Zaman Yatacak?

Bu önemli düzenleme sonrasında, çalışan emeklilere yönelik 5000 TL ikramiye ödemesinin tarihi de netleşti. Bakan Işıkhan'ın açıklamalarına göre, çalışan emeklilere verilecek olan 5000 TL ikramiye yarın itibarıyla banka hesaplarına yatırılacak. Bu haber, milyonlarca emekli için büyük bir sevinç kaynağı oldu.

Dul ve Yetimlere de İkramiye Ödemesi Yapılacak

Bu düzenleme, sadece emeklilere değil, vefat eden sigortalıların eş ve çocuklarına da yarar sağlıyor. Dul ve yetimlere yapılan ikramiye ödemeleri, hisse oranlarına göre dağıtılacak. Yüzde 75 hissesi olan dul ve yetimler 3750 TL, yüzde 50 hissesi olanlar 2500 TL ve yüzde 25 hissesi olanlar ise 1250 TL ikramiye alacaklar.

Çalışmayan Emeklilere Yapılan Ödemeler

Düzenlemeyle birlikte, çalışmayan emeklilere yönelik ödemeler Kasım ayında tamamlandı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, belirlenen tarihlerde ikramiyelerini aldılar. 29 Aralık itibarıyla ise çalışan emeklilere toplam 23 milyar TL'lik ikramiye ödemesi gerçekleştirilecek.

Bu yeni düzenleme, çalışan emeklilere ekonomik bir rahatlama sağlayacak. Özellikle yılbaşının yaklaştığı bu dönemde, emeklilerin mali durumlarına olumlu bir katkı sunması bekleniyor. İkramiye ödemeleri, emeklilerin maaş aldıkları banka hesaplarına otomatik olarak yatırılacak, bu süreçte herhangi bir ek işleme gerek olmayacak.

Bu gelişme, Türkiye'deki milyonlarca emekli için ekonomik destek anlamına gelirken, aynı zamanda emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirecek bir adım olarak değerlendiriliyor. Özellikle ekonomik sıkıntılarla mücadele eden emekli vatandaşlar için bu ikramiye, yıl sonunda beklenen bir müjde olarak karşılanıyor.

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