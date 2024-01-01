Ocak Ayında Kar Alarmı Verildi! Sağanak ve Kar Yağışına Karşı Meteoroloji Hava Durumu!

1 Ocak'tan itibaren Türkiye genelinde hava durumu açıklandı. Meteoroloji uzmanları, kar yağışı için hangi bölgeleri uyardı? İşte kar ve sağanak yağışıyla ilgili son değerlendirmeler...

Ocak Ayında Kar Alarmı Verildi! Sağanak ve Kar Yağışına Karşı Meteoroloji Hava Durumu!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 01-01-2024 09:24

Kar yağışını dört gözle bekleyen vatandaşlar, güncel hava durumu raporlarına göz attı. 1 Ocak'tan itibaren yağışlarla ilgili neler açıklandı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, yılbaşı gecesi Türkiye'nin dört bir yanını etkileyecek hava durumu şöyle öngörülüyor:

Meteoroloji 1 Ocak Hava Durumu Raporu

Parçalı Bulutlu ve Sağanak Yağışlı Hava

  • Kuzey, iç ve batı kesimlerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu olacak.
  • Kuzey Ege kıyıları sağanak yağışa sahne olabilir.
  • Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olması bekleniyor.
  • Yılbaşı gecesi için kar yağışı beklentisi bulunmuyor.

Sis ve Pus Uyarısı

  • Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde pus ve sis görülmesi muhtemel.
  • Bu durum, özellikle sürücüler için görüş mesafesinin azalabileceği anlamına geliyor ve dikkatli olunması gerekiyor.

Mevsim Normallerinin Üzerinde Sıcaklık

  • Hava sıcaklıklarında yılın son gününde ciddi bir değişiklik beklenmiyor.
  • Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar öngörülüyor.
  • Yılbaşı gecesi için sıcaklık açısından herhangi bir sürpriz beklenmiyor.

Rüzgar Durumu

  • Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
  • Bu durum, ılıman bir rüzgarın ülke genelinde etkili olacağı anlamına geliyor.

Kar yağışıyla ilgili çeşitli değerlendirmeler yapılsa da henüz Türkiye genelinde bir yağış beklenmiyor. Yüksek tepelerde kar yağışlarının görülebileceği eklendi. Ancak, gece ve sabah saatlerinde sis ve pus olasılığına karşı dikkatli olunmalı. Bu tahminler, yılbaşı gecesi için dışarıda vakit geçirecek vatandaşların hava koşullarına uygun hazırlık yapmalarına yardımcı olacaktır.

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