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O otomobil Kasım 2023 fiyat listesinde kıyım yaptı: 432 bin TL birden indirim geldi

Elektrikli araç sektöründe lider konumda bulunan Tesla, Türkiye'de otomobil severlere büyük bir indirim müjdesi veriyor.

O otomobil Kasım 2023 fiyat listesinde kıyım yaptı: 432 bin TL birden indirim geldi
YAŞAM
Yayın Tarihi : 04-11-2023 09:27

Elektrikli araçların popüler modeli Model Y için açıklanan indirimler, alıcıları heyecanlandırıyor ve Tesla'nın Türkiye pazarındaki rekabetçi duruşunu gözler önüne seriyor.

Tesla Model Y İçin İndirim Haberi

Tesla'nın Model Y serisi, yüksek performansı ve uzun menzili ile dikkat çekiyor. Şirketin Türkiye operasyonlarına başlamasının üzerinden henüz 10 ay geçmiş olmasına rağmen, Tesla hızla piyasanın en çok satan elektrikli araç markası haline geliyor. Rekor satışların ardından, Tesla Model Y için 200 bin ile 431 bin TL arasında değişen indirimler uygulayacağını duyuruyor.

Tesla Model Y Kasım Fiyat Listesi

Tesla'nın indirim sonrası Model Y için açıkladığı fiyat listesi şu şekilde:

  • Model Y Performance Çift Motor Dört Çeker:
    • Teslim Alınabilir: ₺2.764.723
    • Yolda - Yakında Geliyor: ₺2.764.723
    • Teslim Alınabilir: ₺3.135.264 (Önceki fiyat)
    • Teslim Alınabilir: ₺2.917.459
    • Teslim Alınabilir: ₺2.863.315
    • Teslim Alınabilir: ₺3.233.856 (Önceki fiyat)
  • Model Y Long Range Çift Motor Dört Çeker:
    • Teslim Alınabilir: ₺2.810.746
    • Teslim Alınabilir: ₺2.802.413
    • Yolda - Yakında Geliyor: ₺2.802.413
    • Teslim Alınabilir: ₺3.172.954 (Önceki fiyat)
    • Yolda - Yakında Geliyor: ₺2.842.656
    • Teslim Alınabilir: ₺2.594.842
    • Yolda - Yakında Geliyor: ₺2.594.842

Tesla'nın Türkiye Piyasasındaki Stratejisi

Tesla, Türkiye pazarındaki rekabet gücünü artırmak için agresif bir fiyatlandırma politikası izliyor. Bu indirimler, Tesla'nın Türkiye'deki elektrikli araç sektöründe daha fazla pay almayı hedeflediğinin açık bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Tesla'nın bu stratejik hamlesi, elektrikli araçlara olan ilgiyi artıracak ve piyasadaki dinamikleri değiştirebilecek potansiyele sahip görünüyor.

Elektrikli Araç Alıcıları için Fırsat Zamanı

Bu indirimler, elektrikli araç teknolojisiyle tanışmayı düşünen alıcılar için önemli bir fırsat penceresi oluşturuyor. Tesla'nın Model Y serisine uyguladığı indirimlerle birlikte, elektrikli araçlara geçiş maliyetleri önemli ölçüde düşüyor. Bu durum, hem çevreci teknolojilere olan ilgiyi artırıyor hem de kullanıcıların uzun vadede yakıt ve bakım masraflarında tasarruf yapmalarını sağlıyor.

Tesla'nın elektrikli araçlardaki misyonu, sürdürülebilir ulaşımın geleceğini şekillendirmek. İndirimlerle birlikte Tesla, sürdürülebilir bir dünya için elektrikli araçların kullanımını teşvik etmeyi sürdürüyor. Bu, hem çevresel sorumluluğa katkıda bulunuyor hem de yenilikçi teknolojilerin daha geniş kitlelerce benimsenmesine yardımcı oluyor.

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