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O markette Ayçiçek Yağı Aro marka: 62 TL, 30 adet yumurta 89,90 TL, 2'li tuvalet kağıdı: 79,90 TL'den raflarda! Çok az zamanınız var!

Metro market zinciri, müşterilerine üst üste gelen indirimlerle sevindiriyor. Kampanyalı ürünlerin listesi açıklandı ve bu haberde tüm detayları bulabilirsiniz.

O markette Ayçiçek Yağı Aro marka: 62 TL, 30 adet yumurta 89,90 TL, 2'li tuvalet kağıdı: 79,90 TL'den raflarda! Çok az zamanınız var!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 09-09-2023 12:34

Çok az zamanınız var! O markette Ayçiçek Yağı Aro marka: 62 TL, 30 adet yumurta 89,90 TL, 2'li tuvalet kağıdı: 79,90 TL'den raflarda-  Metro market zinciri, ihtiyaç ürünlerinde büyük bir kampanya başlattı ve bu kampanya online alışveriş platformunda da geçerli. İhtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılamak isteyen müşteriler için Metro marketin indirimleri oldukça cazip görünüyor.

Metro market zinciri, müşterilerine sunduğu indirimlerle ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılamalarına yardımcı oluyor. Özellikle temel gıda ürünlerinde yapılan bu tür kampanyalar, ailelerin bütçelerine katkı sağlamak için önemli bir fırsat sunuyor.

Ariel marka renkliler için toz deterjan, evlerin vazgeçilmez temizlik ürünlerinden biri olarak bilinirken, Metro marketin bu ürünü indirimli fiyatla sunması tüketiciler için oldukça çekici olabilir. Temizlik ve hijyen konusunda hassas olan aileler için bu tür ürünlerin uygun fiyatla temin edilebilmesi büyük bir avantajdır.

Metro marketin online alışveriş adresinden duyurulan kampanyada bazı ürünler şu fiyatlarla satışa sunuluyor:

  • Ariel marka renkliler için toz deterjan: 209,90 TL

  • 2 litrelik Ayçiçek Yağı Aro marka: 62 TL

  • 30 adet yumurta Metro: 89,90 TL

  • 16 adetlik 2'li tuvalet kağıdı: 79,90 TL

Bu kampanya sayesinde birçok temel ürünü uygun fiyatlarla temin etmek mümkün. Metro marketin online alışveriş internet sitesi üzerinden indirimli ürünlere erişebilir ve alışverişinizi kolayca yapabilirsiniz.

Metro online alışveriş internet sitesi: https://online.metro-tr.com/

Metro market zinciri, müşterilerine kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla sunarak alışveriş deneyimini daha ekonomik hale getiriyor. Kampanya süresince ihtiyaçlarınızı karşılamak için bu indirimlerden faydalanabilirsiniz. Ayrıca, Metro'nun sunduğu online alışveriş kolaylığı sayesinde alışverişinizi güvenli bir şekilde yapabilirsiniz.

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