O kişilere emeklilik için talih kuşu kondu! 1 milyondan fazla kişinin erken emekli olacağı tarih verildi maaş alacaklar

Bu reformlar, Bağ-Kur sigortalılarına erken emeklilik fırsatları sunarken, ev kadınlarına da sosyal güvence sağlamayı hedefliyor. İşte bu yeni reformların ayrıntıları:

Bağ-Kur'lulara Erken Emeklilik

Emeklilik reformunun ilk adımlarından biri, Bağ-Kur sigortalıları için atılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen çalışma, küçük esnaf ve çiftçiler dahil olmak üzere 1 milyon Bağ-Kur sigortalısının prim gün şartlarını düşürmeyi amaçlıyor. Bu sayede, bu kesimdeki sigortalılar daha erken emekli olabilecekler.

Bağ-Kur'luların prim gün şartının 9000'den 7200'e çekilmesi planlanıyor. Bu düzenleme, küçük esnafın ve çiftçilerin durumu gibi çeşitli kriterlere göre belirlenecek. Eğer reform, tüm süreçleri kapsarsa, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak bilinen erkek sigortalılar için yaşlılık aylığına hak kazanma koşulu da 7200 güne indirilecek.

Ev Kadınlarına Güvence

Emeklilik sisteminde gerçekleşecek ikinci reform, ev kadınları ve anneler için olacak. Meclis'e sunulması beklenen torba tasarı, isteğe bağlı sigorta için SGK'ya başvuran kadınlara prim desteği sağlayacak. Bu düzenleme, ev kadınlarının aylık prim tutarını düşürerek emekli olmalarını kolaylaştıracak.

Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulması, bu desteklerin finanse edilmesine yardımcı olacak. Bu sayede ev kadınları, ekonomik güvenceye sahip olacaklar.

Emeklilik reformunun bir parçası olarak, emeklilik yaşının çocuk sayısına göre esnetilmesi düşünülüyor. Bu modelle, annelerin her bir çocukları için ek prim kazanabilecekleri ve emeklilik yaş şartından indirim yapabilecekleri bir sistem oluşturulabilir. Ayrıca annelerin uzaktan çalışma ve esnek çalışma modelleri gibi yenilikler de gündeme gelebilir.

Meclis'in açılmasıyla hayata geçirilmesi planlanan bu emeklilik reformları, milyonlarca kişiye yeni fırsatlar sunacak ve sosyal güvence alanını genişletecek. Bu reformlar, emeklilik sistemini daha adil ve kapsayıcı hale getirmeyi amaçlıyor.

1. Bu reformlar ne zaman yürürlüğe girecek?

Reformların yürürlüğe giriş tarihi hükümet ve Meclis tarafından belirlenecektir. Kesin tarih hakkında bilgi almak için resmi açıklamaları takip etmek önemlidir.

2. Hangi kriterlere göre Bağ-Kur prim gün şartı belirlenecek?

Bağ-Kur prim gün şartı, küçük esnaf, çiftçi ve diğer Bağ-Kur sigortalılarının finansal durumlarına ve çalışma koşullarına göre belirlenecektir. Detaylar, Bakanlık tarafından açıklanacaktır.

3. Ev kadınlarına verilecek prim desteği nasıl işleyecek?

Ev kadınlarına verilecek prim desteği, isteğe bağlı sigorta için SGK'ya başvuran kadınlara sağlanacak. Bu desteğin ayrıntıları, yasal düzenlemelerle belirlenecektir.

4. Emeklilik yaşının çocuk sayısına göre esnetilmesi ne zaman başlayacak?

Bu düzenleme için bir başlangıç tarihi henüz belirlenmemiştir. Meclis tarafından onaylandıktan sonra uygulanmaya başlayacaktır.

5. Bu reformlar emeklilik sisteminde nasıl bir değişiklik getirecek?

Bu reformlar, erken emeklilik fırsatları sunarak emeklilik yaşını düşürmeyi amaçlıyor. Aynı zamanda ev kadınlarına ve annelere sosyal güvence sağlamayı hedefliyor. Bu değişiklikler, emeklilik sistemini daha kapsayıcı hale getirecek.