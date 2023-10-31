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O ilimizde korkutan deprem! Kimse beklemiyordu! Deprem uzmanları şaşkın!

Antalya, Akdeniz'de meydana gelen son depremle sarsıldı. Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından açıklanan son verilere göre, Alanya merkezli depremin büyüklüğü 3.6 olarak kaydedildi. Bu sarsıntının derinliği ise 68.7 kilometreydi.

O ilimizde korkutan deprem! Kimse beklemiyordu! Deprem uzmanları şaşkın!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 31-10-2023 21:07

Depremin meydana geldiği tarih 31 Ekim 2023'tü, saat ise 19:56:37 Türkiye Saati'nde gerçekleşti. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verileriyle Antalya depremi hakkında detaylar:

AFAD Verileri ile Antalya Deprem Bilgileri

  • Büyüklük: 3.6 (Mw)
  • Yer: Akdeniz - [34.25 km] Alanya (Antalya)
  • Tarih: 2023-10-31
  • Saat: 19:56:37 TSİ
  • Enlem: 36.339 N
  • Boylam: 31.647 E
  • Derinlik: 68.7 km

Kandilli Verileri ile Antalya Deprem Bilgileri

  • Yer: Antalya Körfezi (Akdeniz)
  • Tarih: 31.10.2023
  • Saat: 19:56:36 TSİ
  • Büyüklük: 3.7
  • Derinlik: 88.3 km

Antalya'da yaşayan vatandaşlar ve bölge halkı, bu son depremin ardından endişe içinde ve bilgiye aç bir şekilde arama motorlarına yoğun ilgi gösteriyor. Depremin nerede, ne zaman ve ne kadar şiddetli olduğunu öğrenmek isteyenler için bu veriler oldukça önemli.

Son günlerde Türkiye genelinde yaşanan sarsıntılar, deprem bilinci taşıyan herkesin dikkatini çekiyor. Bu nedenle, deprem anında alınması gereken önlemleri bilmek ve güncel verilere erişmek büyük önem taşıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin sürekli güncellenen verileri, vatandaşları deprem riski hakkında bilgilendirmeye devam ediyor.

Depremlerle ilgili güncel bilgilere erişmek ve kendinizi ve sevdiklerinizi korumak için resmi kaynaklara başvurmak her zaman önemlidir. Unutmayın, deprem anında yapılacak doğru hamleler hayat kurtarabilir.

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