O ilimizde korkutan deprem! Kimse beklemiyordu! Deprem uzmanları şaşkın!

Depremin meydana geldiği tarih 31 Ekim 2023'tü, saat ise 19:56:37 Türkiye Saati'nde gerçekleşti. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verileriyle Antalya depremi hakkında detaylar:

AFAD Verileri ile Antalya Deprem Bilgileri

Büyüklük: 3.6 (Mw)

Yer: Akdeniz - [34.25 km] Alanya (Antalya)

Tarih: 2023-10-31

Saat: 19:56:37 TSİ

Enlem: 36.339 N

Boylam: 31.647 E

Derinlik: 68.7 km

Kandilli Verileri ile Antalya Deprem Bilgileri

Yer: Antalya Körfezi (Akdeniz)

Tarih: 31.10.2023

Saat: 19:56:36 TSİ

Büyüklük: 3.7

Derinlik: 88.3 km

Antalya'da yaşayan vatandaşlar ve bölge halkı, bu son depremin ardından endişe içinde ve bilgiye aç bir şekilde arama motorlarına yoğun ilgi gösteriyor. Depremin nerede, ne zaman ve ne kadar şiddetli olduğunu öğrenmek isteyenler için bu veriler oldukça önemli.

Son günlerde Türkiye genelinde yaşanan sarsıntılar, deprem bilinci taşıyan herkesin dikkatini çekiyor. Bu nedenle, deprem anında alınması gereken önlemleri bilmek ve güncel verilere erişmek büyük önem taşıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin sürekli güncellenen verileri, vatandaşları deprem riski hakkında bilgilendirmeye devam ediyor.

Depremlerle ilgili güncel bilgilere erişmek ve kendinizi ve sevdiklerinizi korumak için resmi kaynaklara başvurmak her zaman önemlidir. Unutmayın, deprem anında yapılacak doğru hamleler hayat kurtarabilir.