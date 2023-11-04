O ilimizde beklenmeyen deprem! AFAD son dakika olarak açıkladı! Deprem aktivitesi hızlandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Ege Denizi olduğu ve Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin 47,99 kilometre açıklarında gerçekleştiği bildirildi. Saat 02.50'de kaydedilen sarsıntının derinliği ise 15,73 kilometre olarak ölçüldü.

Ege Denizi'nde Deprem Aktivitesi

Ege Denizi, Anadolu ve Ege lehçeleri arasındaki doğal sınır olan Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunması nedeniyle aktif bir deprem kuşağının içerisindedir. Bu sebeple, bölgede sıklıkla küçük çaplı depremler yaşanmakta ve bu depremler genellikle hafif hasarla atlatılmaktadır. Ancak bu durum, bölgede yaşayan insanların her zaman tetikte olması ve olası büyük bir depreme karşı hazırlıklı bulunması gerektiği anlamına gelmektedir.

Deprem ve Sonrasında Yapılması Gerekenler

Deprem anı ve sonrasında alınacak önlemler, hem can güvenliği hem de olası ikincil zararların önlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Öncelikle, deprem sırasında panik yapmamak ve eğitimlerde öğrenilen "çök, kapan, tutun" yöntemini uygulamak hayati önem taşır. Sarsıntı bittikten sonra:

Gaz, su ve elektrik vanalarının kapatılması,

Binalardan hızla ancak kontrollü bir şekilde çıkılması,

Acil çantalarının yanına alınması,

Açık alanlara gidilmesi,

Bina ve diğer yapıların hasar durumlarının kontrol edilmesi,

Telefon hatlarının acil durumlar için boş bırakılması önerilmektedir.

Deprem Bölgelerinde Alınacak Tedbirler

Depremler, önceden tahmin edilemediği için her zaman hazırlıklı olmak büyük önem taşır. Deprem riski yüksek bölgelerde yaşayan vatandaşlarımız için alınması gereken tedbirler şunlardır: