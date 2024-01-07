O ilde yaşayan emekliye ek ödeme: 1900 TL ödenecek

O ilde yaşayan emekliye ek ödeme: 1900 TL ödenecek
YAŞAM
Yayın Tarihi : 07-01-2024 21:08

Türkiye'de yaşanan ekonomik zorlukların gölgesinde, Ankara Büyükşehir Belediyesi emeklilere bir kez daha destek elini uzatıyor. Ekonomik krizin etkilerini en aza indirme hedefiyle yapılan beşinci destek ödemesi, emeklilerin yüzünü güldürecek. Başkent Kartları üzerinden gerçekleşecek olan destek, sadece nakit ödeme değil, aynı zamanda et ve doğal gaz desteğiyle de dikkat çekiyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, emeklilere yönelik yapılan bu destek ödemeleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

22 bin 567 emeklinin yanı sıra ailelerine de dokunan destek paketi, 7 bin 500 TL maaş alan emeklilere 1000 TL'lik Başkent Kart bakiyesi olarak yansıyacak. Ayrıca, emeklilere 400 TL et desteği ve 500 TL doğal gaz desteği de sunulacak. Bu desteklerin, 17-26 Ocak tarihleri arasında emeklilerin Başkent Kartlarına yükleneceği belirtiliyor. Mansur Yavaş, yaptığı açıklamada, "Ekonomik krizin etkilerini en aza indirmek ve emeklilerimizin yanında olmak için beşinci kez destek ödemesi yapıyoruz. Emeklilerimize hayırlı olsun" dedi.

Bu destek ödemeleri, sadece Ankara'da değil, ülke genelinde birçok büyükşehir belediyesi tarafından da benzer şekillerde gerçekleştiriliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılında emeklilere 6 bin TL destek ödemesi yaparak ekonomik krizin yarattığı sıkıntılara karşı duyarlılık göstermişti. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi de benzer destek ödemeleriyle emeklilere destek olmuş, krizin olumsuz etkilerini hafifletmeye çalışmıştı.

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