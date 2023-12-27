Normalde 1050 TL Olan Oyun Size Bedava! Epic Games'e Gelen Oyunları Topluyor!

Epic Games üzerinde pek çok oyun ücretsiz olarak veriliyor. Bugünün oyunu ise belli oldu. 1050 TL değeriyle dikkatleri üzerine çekti.

Normalde 1050 TL Olan Oyun Size Bedava! Epic Games'e Gelen Oyunları Topluyor!
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Yayın Tarihi : 27-12-2023 14:02

Epic Games Store, oyuncular arasında popüler bir platform olarak bilinir ve son birkaç yıldır ücretsiz oyun dağıtma geleneğini sürdürüyor. Yılbaşı dönemine özel olarak, 20 Aralık'tan itibaren her gün farklı bir oyunu ücretsiz olarak sunan Epic Games, oyuncular için büyük bir heyecan kaynağı oluşturuyor. 24 Aralık'ta Epic Games Store’un sunduğu ücretsiz oyun ise oldukça dikkat çekici.

Ghostwire: Tokyo Ücretsiz Oldu

Epic Games, yılbaşı özel kampanyasıyla beraber 20 Aralık'tan itibaren her gün yeni bir oyunun ücretsiz dağıtımı yapılmakta.

23 Aralık Ücretsiz Oyunu: Fallout 3: Game of the Year Edition. 

24 Aralık Ücretsiz Oyunu: Ghostwire: Tokyo. Steam'de 1000 TL'den fazla fiyat etiketine sahip olan bu oyun, Bethesda Game Studios tarafından yayınlanan popüler bir aksiyon oyunudur.

Ücretsiz Oyunu Nasıl Edinebilirsiniz?

Epic Games Store'dan ücretsiz oyunu edinmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

  1. Epic Games Store’un web sitesine veya masaüstü uygulamasına gidin ve oturum açın.
  2. Ghostwire: Tokyo sayfasını ziyaret edin.
  3. Sağ taraftaki satın alma butonuna tıklayın.
  4. İşlemin tamamlanmasını bekleyin.
  5. İşlemin tamamlanmasıyla oyun, Epic Games kütüphanenize eklenmiş olacak.

Ghostwire: Tokyo Sistem Gereksinimleri

  • Minimum Sistem Gereksinimleri:

    • İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)
    • İşlemci: Intel Core i7 4770K @ 3.5ghz / AMD Ryzen 5 2600
    • RAM: 12 GB
    • Ekran Kartı: GTX1060 / RX5500XT / Arc A380* (VRAM 6GB+)
    • Depolama: 26 GB kullanılabilir alan
    • DirectX: Sürüm 12

  • Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri:

    • İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)
    • İşlemci: Intel Core i7 6700 @3.4ghz / AMD Ryzen 5 2600
    • RAM: 16 GB
    • Ekran Kartı: GTX1080 / RX5600XT / Arc A750* (VRAM 6GB+)
    • Depolama: 26 GB kullanılabilir alan
    • DirectX: Sürüm 12

Epic Games Store'un bu özel kampanyası, özellikle yıl sonu döneminde oyunculara sunduğu değerli fırsatlarla dikkat çekiyor. Ghostwire: Tokyo gibi yüksek kaliteli oyunları ücretsiz olarak sunarak, platform, kullanıcı deneyimini daha da zenginleştirmekte ve oyuncuların beklentilerini karşılamaktadır. Bu kampanyalar, Epic Games Store'un müşteri memnuniyetini artıran önemli bir parçası olarak görülmekte.

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