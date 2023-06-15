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Nissan Juke fiyatlarında 100.000 TL’lik kıyak! Bu fiyatları artık hayalinizde görürsünüz!

Haziran ayıyla beraber sıfır otomobil pazarında zam yağmuru başladı ve birçok popüler modelin fiyatları yükseldi.

Nissan Juke fiyatlarında 100.000 TL’lik kıyak! Bu fiyatları artık hayalinizde görürsünüz!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 15-06-2023 10:37

Bu fiyatları artık hayalinizde görürsünüz! Nissan Juke fiyatlarında 100.000 TL’lik kıyak- Haziran ayıyla beraber sıfır otomobil pazarında zam yağmuru başladı ve birçok popüler modelin fiyatları yükseldi. Ancak bu zamdan etkilenmeyen ve tercih edilen modellerden biri olan Nissan Juke, kullanıcılarına cazip fiyatları ve üstün özellikleriyle hala hitap ediyor.

B-SUV segmentinde önde gelen bir model olan Nissan Juke, hem göz alıcı tasarımıyla hem de sunduğu özellikleriyle kullanıcılarını memnun etmeyi başarıyor. Özellikle bayanlar tarafından tercih edilen Juke, şık ve kompakt yapısıyla dikkat çekiyor. Ancak aracı satın almak isteyenler, son fiyat güncellemeleriyle biraz hayal kırıklığı yaşıyorlar.

Nissan Juke, geçtiğimiz ay 792.600 TL'den başlayan fiyatlarla piyasada yerini almıştı. Ancak Haziran ayıyla birlikte fiyat listesinde değişiklikler oldu ve Nissan Juke'un başlangıç fiyatı 827.400 TL'ye yükseldi. Bu zam, potansiyel alıcılar arasında hayal kırıklığı yaratsa da, aracı satın almak isteyen birçok kişi hala sıraya girmeye devam ediyor.

Teknik detaylara biraz daha yakından bakacak olursak, baz versiyon olarak sunulan Tekna donanım paketinde, 115 beygir gücünde 1.0 litrelik benzinli motor ve düz vites seçeneği bulunuyor. Performansıyla beklentileri karşılayan bu otomobil, ülkemizde geniş bir tercih kitlesine hitap ediyor.

İşte Nissan Juke'un güncel fiyatları:

1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna

  • Fiyatı: 951.700 TL

1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum*

  • Fiyatı: 1.042.500 TL

1.0 DIG-T 115PS Düz Vites Tekna

  • Fiyatı: 827.400 TL

Bu fiyatlar, Nissan Juke'un farklı donanım ve vites seçeneklerine göre değişiklik gösterebilir. Yüksek performansı, şık tasarımı ve güncel özellikleriyle dikkat çeken Nissan Juke, otomobil tutkunları arasında hala tercih edilen bir seçenek olmaya devam ediyor.

Otomobil piyasasındaki zamlara rağmen, Nissan Juke'un sunduğu kalite ve kullanıcı memnuniyeti, bu araca olan talebi artırmaya devam ediyor. Eğer siz de Nissan Juke'un cazibesine kapılmışsanız, bayilerle iletişime geçerek detaylı bilgi alabilir ve sıranızı oluşturabilirsiniz.

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