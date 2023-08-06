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Nissan fiyat listesi 26.250 TL ek indirimle vatandaşı mest etti! Ağustos 2023: Juke, X Trafil ve Qashqai fiyatları ne kadar oldu?

Nissan, Ağustos ayında yapmış olduğu zamlarla birlikte Türkiye'de satışa sunulan tüm sıfır arabaların fiyatlarını artırdı. Bu zam ile birlikte, en uygun fiyatlı sıfır araçlar bile 715 bin liraya kadar yükseldi.

Nissan fiyat listesi 26.250 TL ek indirimle vatandaşı mest etti! Ağustos 2023: Juke, X Trafil ve Qashqai fiyatları ne kadar oldu?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 1970-01-01 03:00

Kasım ayında yapılan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrah güncellemesi sonrası uygulanan yüzde 100'leri aşan zamlar, sıfır araba almayı daha da zorlu hale getirdi. Nissan, resmi internet adresi üzerinden yapmış olduğu son dakika açıklamasında tüm araçlarına zam geldiğini duyurdu. İşte yeni fiyat listesi:

2023 NISSAN QASHQAI FİYAT LİSTESİ

NISSAN QASHQAI TEKNA, DESIGN, SKYPACK İÇİN 200.000 TL KREDİYE 12 AY %0,99 FAİZ VEYA 45.000 TL NAKİT ALIM İNDİRİMİ, PLATINUM PREMIUM İÇİN 300.000 TL'YE 12 AY %1,99 FAİZ AVANTAJIYLA!

NİSKASKO ALIMLARINDA 26.250 TL EK İNDİRİM

Aşağıda, tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatı, tavsiye edilen kredi kampanyalı liste fiyatı ve tavsiye edilen nakit alım destekli liste fiyatı şeklinde sıralanan 2023 model yeni Nissan Qashqai fiyat listesi bulunmaktadır:

  • 1.3 DIG-T 158PS Düz Vites Tekna

    • Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 1.531.200 TL
    • Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 1.531.200 TL
    • Tavsiye Edilen Nakit Alım Destekli Liste Fiyatı: 1.486.200 TL

  • 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Tekna

    • Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 1.603.000 TL
    • Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 1.603.000 TL
    • Tavsiye Edilen Nakit Alım Destekli Liste Fiyatı: 1.558.000 TL

  • 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Designpack

    • Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 1.774.100 TL
    • Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 1.774.100 TL
    • Tavsiye Edilen Nakit Alım Destekli Liste Fiyatı: 1.729.100 TL

  • 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Skypack

    • Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 1.823.500 TL
    • Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 1.823.500 TL
    • Tavsiye Edilen Nakit Alım Destekli Liste Fiyatı: 1.778.500 TL

  • 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Skypack 4x4

    • Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 1.907.900 TL
    • Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 1.907.900 TL
    • Tavsiye Edilen Nakit Alım Destekli Liste Fiyatı: 1.862.900 TL

  • 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Platinum Premium

    • Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 1.999.000 TL
    • Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: Bilgi Yok
    • Tavsiye Edilen Nakit Alım Destekli Liste Fiyatı: 1.999.000 TL

  • 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Platinum Premium 4x4

    • Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 2.079.400 TL
    • Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: Bilgi Yok
    • Tavsiye Edilen Nakit Alım Destekli Liste Fiyatı: 2.079.400 TL

NISSAN QASHQAI E-POWER FİYAT LİSTESİ

DESIGN VE SKYPACK İÇİN 300.000 TL KREDİYE 12 AY %1,99 FAİZ VE 45.000 TL NAKİT ALIM İNDİRİMİ AVANTAJIYLA!

NİSKASKO ALIMLARINDA 26.250 TL EK İNDİRİM

Aşağıda, e-POWER modellerine ait fiyat listesi bulunmaktadır:

  • e-POWER Designpack

    • Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 1.981.700 TL
    • Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 1.936.700 TL
    • Tavsiye Edilen Nakit Alım Destekli Liste Fiyatı: 1.936.700 TL

  • e-POWER Skypack

    • Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 2.028.900 TL
    • Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 1.983.900 TL
    • Tavsiye Edilen Nakit Alım Destekli Liste Fiyatı: 1.983.900 TL
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