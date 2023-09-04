Advert

Nissan, Citroen, Opel, Fiat ve Ford Eylül ayında damping yaptı! Sıfır faizli kredi ve okkalı indirim var! 200.000 TL, 300.000 TL takas desteği...

Türkiye'de taşıt piyasasındaki dalgalanmalar sonrası sıfır araba almak isteyenler için Çin menşeli otomotiv firmalarının başlattığı cazip kampanyalar dikkat çekiyor.

Nissan, Citroen, Opel, Fiat ve Ford Eylül ayında damping yaptı! Sıfır faizli kredi ve okkalı indirim var! 200.000 TL, 300.000 TL takas desteği...
YAŞAM
Yayın Tarihi : 04-09-2023 10:54

Bu kampanyaların bazıları sıfır faizli kredi seçenekleri sunarken, bazıları da düşük faiz oranlarıyla sıfır araba satışı yapmayı hedefliyor.

Taşıt Piyasasında Denge Sağlanıyor

Son dönemde taşıt fiyatlarına yönelik yapılan müdahalelerin ardından piyasada denge sağlanmaya başlandı. Özellikle ikinci el araç fiyatlarının regüle edilmesi, artık sıfır araç bulunabilir hale gelmesine yardımcı oldu. Bu durum sıfır araç almak isteyenlere avantajlar sunuyor.

Nissan'dan Faizsiz Kredi Kampanyası

Nissan, sıfır araba almak isteyenlere özel bir kampanya başlattı. Yeni Qashqai ve Juke modelleri için sunulan bu kampanyada, 240.000 TL'ye kadar kredi kullanımında 12 ay boyunca %0 faiz fırsatı sunuluyor. Ayrıca, 125.000 TL takas desteği avantajı da bulunuyor.

Citroen'in Kampanya Avantajları

Citroen, sıfır araba almak isteyenlere cazip faiz oranlarıyla kampanyalar sunuyor. 2023 model C3 ve C4 modelleri için geçerli olan kampanyada, aylık %1,99 faiz avantajı sunuluyor. Bu kampanya, Kredi Koruma Sigortası alan gerçek kişilere ve tüzel kişilere uygulanıyor. Ayrıca, elektrikli ë-C4 ve C4 X modelleri için de özel faiz oranları mevcut.

Opel'in Kredi Kampanyaları

Opel, farklı modelleri için cazip kredi kampanyaları sunuyor. Corsa, Corsa Elektrik, Yeni Astra, Crossland, Mokka, Mokka Elektrik, Grandland, ve Combo Life modelleri için 200.000 TL kredi kullanımında 12 ay boyunca %0,99 veya %1,99 faiz seçenekleri sunuluyor. Ayrıca, sağlık çalışanları, avukatlar, polisler, askerler, öğretmenler ve birinci derece akrabaları için ek indirimler de bulunuyor.

Fiat'tan Elektrikli Araç Avantajı

Fiat, tamamen elektrikli olan 500e modeli için cazip bir kredi teklifi sunuyor. Yeni Fiat 500e'yi 12 ay boyunca %1,99 faiz avantajıyla satın alabilirsiniz. Bu teklif, sıfır araç almak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor.

Ford'un Düşük Faiz Fırsatı

Ford, Fiesta, Focus, Kuga ve Puma gibi binek model araçlarını almak isteyenlere cazip bir fırsat sunuyor. 300.000 TL'ye kadar olan alımlarda 12 ay boyunca %1,991 faiz oranı geçerli oluyor.

Sıfır araba almak isteyenler için sunulan bu kampanyalar, taşıt piyasasında cazip fırsatlar sunuyor. Hangi marka ve modeli tercih ederseniz edin, uygun faiz oranları ve takas avantajlarıyla sıfır araba sahibi olabilirsiniz. Kampanya detaylarını yerel bayilerden öğrenerek en uygun seçeneği bulabilirsiniz.

Benzer Haberler
İmar affı son dakika çıkacak mı? Yapı Kayıt Belgesi affına ilişkin ilk açıklama geldi! İmar affı son dakika çıkacak mı? Yapı Kayıt Belgesi affına ilişkin ilk açıklama geldi!
443.660 TL'ye Dacia Duster satılıyor! Çok kısa bir süre için stoklarla sınırlı! Stoklarla sınırlı! 443.660 TL'ye Dacia Duster satılıyor! Çok kısa bir süre için stoklarla sınırlı! Stoklarla sınırlı!
Chery Tiggo 7, 8 Pro ve Omoda 5 Eylül 2023 fiyat listesi göz kamaştırdı! 1.180.000 TL’ye bu özellikte başka araç yok! Chery Tiggo 7, 8 Pro ve Omoda 5 Eylül 2023 fiyat listesi göz kamaştırdı! 1.180.000 TL’ye bu özellikte başka araç yok!
Volkswagen elektrikli Polo modeliyle vatandaşı mest edecek! İlk kez görüntülendi! Fiyatı ise evlere şenlik! Volkswagen elektrikli Polo modeliyle vatandaşı mest edecek! İlk kez görüntülendi! Fiyatı ise evlere şenlik!
Benzin fiyatlarına okkalı zam! Tabelalar tek tek değişti! Araç sahipleri elini çabuk tutsun! Benzin fiyatlarına okkalı zam! Tabelalar tek tek değişti! Araç sahipleri elini çabuk tutsun!
7500 TL Destek Taze Çıktı! Erdoğan İmzayı Çaktı! Kış Gelmeden IBAN'ı Bildiren Alacak 7500 TL Destek Taze Çıktı! Erdoğan İmzayı Çaktı! Kış Gelmeden IBAN'ı Bildiren Alacak
ÇOK OKUNANLAR
Pınar Deniz sezonu kapattı:
  • 02-09-2023 10:26

Pınar Deniz sezonu kapattı: "Artık tatili bitirip Ceylin'i mi oynasan?"

İŞKUR üzerinden Sağlık Bakanlığı hastanelere sürekli işçi alımı başladı! Güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, hasta karşılama başvuru şartları
  • 04-09-2023 08:13

İŞKUR üzerinden Sağlık Bakanlığı hastanelere sürekli işçi alımı başladı! Güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, hasta karşılama başvuru şartları

Hayal Köseoğlu: İntikam için 5 ayda 36 kilo verdim
  • 01-09-2023 11:44

Hayal Köseoğlu: İntikam için 5 ayda 36 kilo verdim

Sıfır Dacia Sandero'yu o kişiler 349.300 TL fiyatıyla alabilecek! Sandero Stepway ise 348.900 TL'den satılıyor
  • 30-08-2023 12:46

Sıfır Dacia Sandero'yu o kişiler 349.300 TL fiyatıyla alabilecek! Sandero Stepway ise 348.900 TL'den satılıyor

Teoman: Kötü alışkanlıklarımı azaltıyorum, hayatla ilgili planlarım var
  • 03-09-2023 12:30

Teoman: Kötü alışkanlıklarımı azaltıyorum, hayatla ilgili planlarım var