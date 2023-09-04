Nissan, Citroen, Opel, Fiat ve Ford Eylül ayında damping yaptı! Sıfır faizli kredi ve okkalı indirim var! 200.000 TL, 300.000 TL takas desteği...

Bu kampanyaların bazıları sıfır faizli kredi seçenekleri sunarken, bazıları da düşük faiz oranlarıyla sıfır araba satışı yapmayı hedefliyor.

Taşıt Piyasasında Denge Sağlanıyor

Son dönemde taşıt fiyatlarına yönelik yapılan müdahalelerin ardından piyasada denge sağlanmaya başlandı. Özellikle ikinci el araç fiyatlarının regüle edilmesi, artık sıfır araç bulunabilir hale gelmesine yardımcı oldu. Bu durum sıfır araç almak isteyenlere avantajlar sunuyor.

Nissan'dan Faizsiz Kredi Kampanyası

Nissan, sıfır araba almak isteyenlere özel bir kampanya başlattı. Yeni Qashqai ve Juke modelleri için sunulan bu kampanyada, 240.000 TL'ye kadar kredi kullanımında 12 ay boyunca %0 faiz fırsatı sunuluyor. Ayrıca, 125.000 TL takas desteği avantajı da bulunuyor.

Citroen'in Kampanya Avantajları

Citroen, sıfır araba almak isteyenlere cazip faiz oranlarıyla kampanyalar sunuyor. 2023 model C3 ve C4 modelleri için geçerli olan kampanyada, aylık %1,99 faiz avantajı sunuluyor. Bu kampanya, Kredi Koruma Sigortası alan gerçek kişilere ve tüzel kişilere uygulanıyor. Ayrıca, elektrikli ë-C4 ve C4 X modelleri için de özel faiz oranları mevcut.

Opel'in Kredi Kampanyaları

Opel, farklı modelleri için cazip kredi kampanyaları sunuyor. Corsa, Corsa Elektrik, Yeni Astra, Crossland, Mokka, Mokka Elektrik, Grandland, ve Combo Life modelleri için 200.000 TL kredi kullanımında 12 ay boyunca %0,99 veya %1,99 faiz seçenekleri sunuluyor. Ayrıca, sağlık çalışanları, avukatlar, polisler, askerler, öğretmenler ve birinci derece akrabaları için ek indirimler de bulunuyor.

Fiat'tan Elektrikli Araç Avantajı

Fiat, tamamen elektrikli olan 500e modeli için cazip bir kredi teklifi sunuyor. Yeni Fiat 500e'yi 12 ay boyunca %1,99 faiz avantajıyla satın alabilirsiniz. Bu teklif, sıfır araç almak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor.

Ford'un Düşük Faiz Fırsatı

Ford, Fiesta, Focus, Kuga ve Puma gibi binek model araçlarını almak isteyenlere cazip bir fırsat sunuyor. 300.000 TL'ye kadar olan alımlarda 12 ay boyunca %1,991 faiz oranı geçerli oluyor.

Sıfır araba almak isteyenler için sunulan bu kampanyalar, taşıt piyasasında cazip fırsatlar sunuyor. Hangi marka ve modeli tercih ederseniz edin, uygun faiz oranları ve takas avantajlarıyla sıfır araba sahibi olabilirsiniz. Kampanya detaylarını yerel bayilerden öğrenerek en uygun seçeneği bulabilirsiniz.