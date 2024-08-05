Nilperi Şahinkaya'dan yeni tatil pozları: "Yasak meyveyi arıyorum"

Nilperi Şahinkaya yeni tatil fotoğraflarıyla beğeni topladı.

Nilperi Şahinkaya'dan yeni tatil pozları:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-08-2024 13:30

Sosyal medyada aktif paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, yeni tatil pozlarıyla takipçilerinin karşısına çıktı. Instagram'da 1.2 milyon takipçisi bulunan Şahinkaya, bikinili fotoğraflarını yayımlayarak hayranlarından büyük ilgi gördü.

Şahinkaya, paylaşımlarına esprili bir not düşerek, "Yasak meyveyi arıyorum, bir konu vardı da..." ifadesini kullandı. Oyuncunun bu eğlenceli ve dikkat çekici paylaşımı, takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Nilperi Şahinkaya'nın tatil pozları, sosyal medya kullanıcıları arasında hızla yayıldı ve kısa sürede popüler oldu.

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