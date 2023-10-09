Mutfak ve piknik tüpü fiyatlarına okkalı zam! Aygaz, İpragaz, Bizimgaz güncel tüp gaz fiyatları

Özellikle Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz gibi büyük tüp gaz üreticileri tarafından yayımlanan güncel fiyat listeleri, tüketiciler için önemli bir referans noktası haline gelmiştir. İşte tüp gaz fiyatlarındaki son durum ve güncel liste:
Tüp Gaz Fiyatlarında Son Durum
Tüp gaz çeşitleri, diğer pek çok ürün gibi ekonomik faktörlere bağlı olarak fiyat değişiklikleri yaşamaktadır. Bu değişiklikler, genellikle belirli dönemlerde zam ya da indirim olarak yansır. Tüp gaz fiyatları, özellikle doğalgaz kullanımına alternatif olarak tercih edilen bir enerji kaynağı olduğu için dikkatle takip edilmektedir. Güncel tüp gaz fiyatları, Ekim ayının ilk günlerinde belirlendi ve bu fiyatlar mevcut listelerde yerini aldı.
Aygaz Güncel Tüp Gaz Fiyatları
Aygaz, Türkiye'nin önde gelen tüp gaz üreticilerinden biri olarak bilinir ve geniş bir ürün yelpazesi sunar. İşte Aygaz'ın güncel tüp gaz fiyatları:
- Aygaz Mini 2 kg Ev Tüpü: 137,00 Türk Lirası
- Aygaz 12 kg Tombul Ev Tüpü: 580,00 Türk Lirası
- Aygaz Maksi Tombul 12 kg Tüp: 591,00 Türk Lirası
- Aygaz 12 kg Valfli Uzun Ev Tüpü: 591,00 Türk Lirası
İpragaz Güncel Tüp Gaz Fiyatları
İpragaz, kaliteli tüp gaz ürünleri ile tanınan bir şirkettir. İşte İpragaz'ın güncel tüp gaz fiyatları:
- İpragaz 2 kg Gri Piknik Tüpü: 107,00 Türk Lirası
- İpragaz 12 kg Ev Tüpü: 545,00 Türk Lirası
- İpragaz 24 kg Ticari Tüp: 1.097,00 Türk Lirası
- İpragaz 45 kg Sanayi Tüpü: 2.045,00 Türk Lirası
- İpragaz 45 kg Propan Tüp: 2.198,00 Türk Lirası
Bizimgaz Güncel Tüp Gaz Fiyatları
Bizimgaz, tüp gaz sektöründe güvenilir bir marka olarak yer alır. İşte Bizimgaz'ın güncel tüp gaz fiyatları:
- Bizimgaz 2 kg Gri Piknik Tüpü: 107,00 Türk Lirası
- Bizimgaz 12 kg Ev Tüpü: 545,00 Türk Lirası
- Bizimgaz 24 kg Ticari Tüp: 1.097,00 Türk Lirası
- Bizimgaz 45 kg Sanayi Tüpü: 2.045,00 Türk Lirası
- Bizimgaz 45 kg Propan Tüp: 2.198,00 Türk Lirası
Tüp gaz fiyatlarının sürekli olarak güncellendiğini unutmamak önemlidir. Bu nedenle tüp gaz alırken güncel fiyat listelerini kontrol etmek her zaman faydalı olacaktır. Tüketiciler, enerji ihtiyaçlarına uygun tüp gazı seçerken, aynı zamanda fiyat ve kaliteyi de göz önünde bulundurmalıdır.