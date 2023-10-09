Mutfak ve piknik tüpü fiyatlarına okkalı zam! Aygaz, İpragaz, Bizimgaz güncel tüp gaz fiyatları

Özellikle Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz gibi büyük tüp gaz üreticileri tarafından yayımlanan güncel fiyat listeleri, tüketiciler için önemli bir referans noktası haline gelmiştir. İşte tüp gaz fiyatlarındaki son durum ve güncel liste:

Tüp Gaz Fiyatlarında Son Durum

Tüp gaz çeşitleri, diğer pek çok ürün gibi ekonomik faktörlere bağlı olarak fiyat değişiklikleri yaşamaktadır. Bu değişiklikler, genellikle belirli dönemlerde zam ya da indirim olarak yansır. Tüp gaz fiyatları, özellikle doğalgaz kullanımına alternatif olarak tercih edilen bir enerji kaynağı olduğu için dikkatle takip edilmektedir. Güncel tüp gaz fiyatları, Ekim ayının ilk günlerinde belirlendi ve bu fiyatlar mevcut listelerde yerini aldı.

Aygaz Güncel Tüp Gaz Fiyatları

Aygaz, Türkiye'nin önde gelen tüp gaz üreticilerinden biri olarak bilinir ve geniş bir ürün yelpazesi sunar. İşte Aygaz'ın güncel tüp gaz fiyatları:

Aygaz Mini 2 kg Ev Tüpü: 137,00 Türk Lirası

Aygaz 12 kg Tombul Ev Tüpü: 580,00 Türk Lirası

Aygaz Maksi Tombul 12 kg Tüp: 591,00 Türk Lirası

Aygaz 12 kg Valfli Uzun Ev Tüpü: 591,00 Türk Lirası

İpragaz Güncel Tüp Gaz Fiyatları

İpragaz, kaliteli tüp gaz ürünleri ile tanınan bir şirkettir. İşte İpragaz'ın güncel tüp gaz fiyatları:

İpragaz 2 kg Gri Piknik Tüpü: 107,00 Türk Lirası

İpragaz 12 kg Ev Tüpü: 545,00 Türk Lirası

İpragaz 24 kg Ticari Tüp: 1.097,00 Türk Lirası

İpragaz 45 kg Sanayi Tüpü: 2.045,00 Türk Lirası

İpragaz 45 kg Propan Tüp: 2.198,00 Türk Lirası

Bizimgaz Güncel Tüp Gaz Fiyatları

Bizimgaz, tüp gaz sektöründe güvenilir bir marka olarak yer alır. İşte Bizimgaz'ın güncel tüp gaz fiyatları:

Bizimgaz 2 kg Gri Piknik Tüpü: 107,00 Türk Lirası

Bizimgaz 12 kg Ev Tüpü: 545,00 Türk Lirası

Bizimgaz 24 kg Ticari Tüp: 1.097,00 Türk Lirası

Bizimgaz 45 kg Sanayi Tüpü: 2.045,00 Türk Lirası

Bizimgaz 45 kg Propan Tüp: 2.198,00 Türk Lirası

Tüp gaz fiyatlarının sürekli olarak güncellendiğini unutmamak önemlidir. Bu nedenle tüp gaz alırken güncel fiyat listelerini kontrol etmek her zaman faydalı olacaktır. Tüketiciler, enerji ihtiyaçlarına uygun tüp gazı seçerken, aynı zamanda fiyat ve kaliteyi de göz önünde bulundurmalıdır.