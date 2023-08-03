Mutfak tüpüne oldu bittiye getirilen kallavi zam! Aygaz, İpragaz, Milangaz güncel fiyatları! Mutfaklar alev aldı

Aygaz, İpragaz, Milangaz güncel fiyatları! Mutfaklar alev aldı! Mutfak tüpüne oldu bittiye getirilen kallavi zam- Türkiye'deki ekonomik gelişmeler, vatandaşların ekonomik durumunu olumsuz etkiliyor. Ailelerin bütçeleri sıkışırken ardı ardına gelen zamlar, bu durumu daha da ağırlaştırıyor. Son bir ay içinde sık sık zam alan mutfak tüpü için bir yeni zam haberi daha geldi. Mutfak tüpü fiyatlarındaki bu yeni artış, vatandaşların şaşkınlığını gizlemesine neden oluyor.

LPG zamlarının 12 kg'lik mutfak tüpüne yansıması oldukça olumsuz bir etki yarattı. Farklı firmalarda fiyatlar değişse de artık 500 TL'nin altında mutfak tüpü bulunmuyor. Doğalgaz imkanı olmayan aileler için zorunlu olan mutfak tüpünün bu son zamı, ailelerin bütçesini ciddi şekilde etkileyecek nitelikte. Yakın bir zamana kadar ortalama 465 TL civarında satılan mutfak tüpünün 500 TL'nin üzerine çıkması, vatandaşların en önemli gündem maddesi haline geldi.

Aygaz, Milangaz, İpragaz Mutfak Tüpü Fiyatları

Mutfak tüpü fiyatları, farklı illerde ve firmalarda küçük farklılıklar gösterebiliyor. Bu farklılıklar, firmaların satış politikaları ve nakliye maliyetlerine bağlı olarak ortaya çıkıyor. Bu kapsamda, Türkiye'nin en yaygın mutfak tüpü firmalarının İstanbul, Ankara ve İzmir'deki 12 kg'lik tüp fiyatlarını inceledik.

Aygaz firması, resmi internet sitesinde 12 kg mutfak tüpünün satış fiyatını 520 TL olarak belirledi. İzmir'de Aygaz, 12 kg mutfak tüpünün 501 TL olarak satış fiyatını açıkladı. Ankara'da ise Aygaz bayileri, 12 kg mutfak tüpünü 497 TL'den satıyorlar. İpragaz, İstanbul'da 12 kg mutfak tüpünü 500 TL'ye satmaya başladı. Milangaz da, İstanbul'da 12 kg mutfak tüpünü 503 TL'den satıyor. Diğer illerde de benzer fiyatlar görülüyor.

Bu arada, tüp firmaları tarafından yeni bir zamın kısa süre içinde gelmeyeceği garantisi verilmemektedir. Vatandaşlar, bu gelişmeleri şaşkınlıkla takip etmeye devam ediyorlar.