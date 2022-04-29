Mohammed Alsaloussi'den Serenay Sarıkaya hamlesi!

Mohammed Alsaloussi'den eski sevgilisi Şeyma Subaşı'na gönderme!

Şeyma Subaşı, Mohammed Alsaloussi'den kalan son izi de sildi!

Şeyma Subaşı, Meedo'ya gönderme mi yaptı?

Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi, bu aralar sosyal medyayı sık sık kullanıyor. Mohammed Alsaloussi son olarak imalı bir gönderi yapmıştı.Meedo paylaşımında, "Sizden daha fazlasını değil, sizin için daha fazlasını isteyen birini bulun. O zamana kadar herkesten önce ben varım" yazarak olay olmuştu. Bu paylaşım gündemdeyken eski aşktan bomba bir hamle geldi.Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi önce Serenay Sarıkaya'nın pozlarını beğendi. Ardından Sarıkaya'nın 33 hafta önce koyduğu fotoğrafı bulup altına bir de yorum yaptı. Paylaşıma "Harika parça" yazan Meedo sosyal medyada gündem oldu.