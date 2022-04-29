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Gecce Magazin Haberleri

Mohammed Alsaloussi'den Serenay Sarıkaya hamlesi!

Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi son günlerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Meedo son olarak ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın fotoğraflarını beğendi, ardından da 33 hafta önce verdiği pozuna yorum yaptı.

Mohammed Alsaloussi'den Serenay Sarıkaya hamlesi!
SOSYETE
Yayın Tarihi : 29-04-2022 10:33
Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi, bu aralar sosyal medyayı sık sık kullanıyor. Mohammed Alsaloussi son olarak imalı bir gönderi yapmıştı.

Meedo paylaşımında, "Sizden daha fazlasını değil, sizin için daha fazlasını isteyen birini bulun. O zamana kadar herkesten önce ben varım" yazarak olay olmuştu. Bu paylaşım gündemdeyken eski aşktan bomba bir hamle geldi.

Mohammed Alsaloussi'den eski sevgilisi Şeyma Subaşı'na gönderme!

Mohammed Alsaloussi'den eski sevgilisi Şeyma Subaşı'na gönderme!



SERENAY'A YORUM!

Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi önce Serenay Sarıkaya'nın pozlarını beğendi. Ardından Sarıkaya'nın 33 hafta önce koyduğu fotoğrafı bulup altına bir de yorum yaptı. Paylaşıma "Harika parça" yazan Meedo sosyal medyada gündem oldu.


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