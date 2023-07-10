Milyonlarca emekliye kök aylık depremi! Temmuz'da zam yok mu, zam alamayan emekliler kimler?

Temmuz'da zam yok mu, zam alamayan emekliler kimler? Milyonlarca emekliye kök aylık depremi- Temmuz ayında gerçekleşen zamın, düşük gelirli emeklilerin çoğunun hala beklenen düzeyde olmadığı konusu gündeme geldi. Yüzde 17.55 ve yüzde 19.77 olarak belirlenen emekli zam oranı, tepkiler üzerine yüzde 25'e çıkarıldı. Ancak Hazine'den sağlanan destek tutarının yükseltilmemesi nedeniyle, 9 milyonu aşkın en düşük gelir seviyesindeki emekli mahrum kalmaktadır.

Sözcü Gazetesi'nde yer alan haberde, kök aylıkları 6.000 TL ve daha düşük olan emeklilerin Hazine desteğiyle aylık gelirlerinin 7.500 TL'ye çıkarıldığı ancak Temmuz ayına zam almadan girdikleri ifade ediliyor. Bu emeklilerin zam oranının da yüzde 25'ten daha düşük olduğu iddia edilmektedir.

Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur'un en düşük aylıklı emeklilerine Hazine'den destek sağlandığı belirtilmektedir. Örneğin, kök aylığı 5.000 TL olan bir emekli için Hazine tarafından 2.500 TL, 6.000 TL kök aylığına sahip bir emekli için ise 1.500 TL ödeme yapılmaktadır. Ancak yüzde 25'lik zam, Hazine destekli 7.500 TL'ye değil, kök aylıkları 5.000 TL, 6.000 TL, 7.000 TL gibi daha alt seviyelerde olan emeklilere uygulanmaktadır.

Örneğin, kök aylığı 5.000 TL olan bir emeklinin yeni kök aylığı yüzde 25 zam sonrasında 6.250 TL'ye yükseltilmiştir. Ancak Temmuz ayında bu emekliye yine 7.500 TL ödeme yapılacağı için eline geçen tutarda bir artış yaşanmamaktadır. Hazine'nin bu emekli için SGK'ya sağladığı destek de 2.500 TL'den 1.250 TL'ye düşmüştür.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜDEF) tarafından yapılan açıklamada, 7.500 TL maaş alan emekli sayısının 9 milyona ulaştığı belirtilmiştir. Bu emekli vatandaşların zamlı maaş alabilmesi için 7.500 TL'lik "en düşük emekli aylığı" tutarının yüzde 25 oranında yükseltilmesi gerektiği ifade edilmektedir.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "En düşük memur maaşını 22.000 TL'ye çıkartırken yaptığımız artışı emekliye de yansıtacağım" dediklerini belirterek, emekli maaşlarındaki artışın neden yüzde 25 olduğunu sormuştur.