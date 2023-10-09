Milyonlarca emekli bekliyordu! Cumhuriyet Bayramı ikramiyesinde flaş ayrıntı belli oldu

Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramları vesilesiyle ikramiye alan emekliler için büyük bir merak ve heyecan dönemi yaşanıyor. Ancak bu yılın farklı bir heyecanı var. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl kutlamaları kapsamında, emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda özel bir ikramiye verilmesi gündeme geldi. İşte detaylar:

Özel Bir İkramiye Sürprizi

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel olarak, emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ikramiye ödeneceği iddia ediliyor. Bu ödeme, her yıl düzenlenen bayram ikramiyesi uygulamalarından farklı olarak sadece Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak yapılacak.

Ancak, ikramiyenin tutarı henüz netleşmedi. Kulislerde 5 bin lira olacağı konuşulurken, emekli dernekleri 10 bin lira talep ediyor. İkramiye tutarının ne olacağına dair kesin bir açıklama yapılmadı, ancak emekliler arasında büyük bir beklenti ve heyecan hakim.

Kimler İkramiyeden Faydalanacak?

Peki, bu özel ikramiyeden kimler faydalanacak? İkramiyeden faydalanacak olanlar şunlar olacak:

SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

Şehit yakınları ve gaziler

Ölüm aylığı alanlar

Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar

Geçici köy korucuları

Şeref aylığı alanlar

Şampiyon sporcular

Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri

Terörden zarar gören siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri

Emekli Maaşlarına Zam Geliyor mu?

Bununla birlikte, emekli maaşlarına da düzenleme yapılması bekleniyor. Memur zammının referans alınacağı belirtilirken, taban maaş üzerinden yüzde 45 zam yapılacağı ve en düşük emekli maaşının 10 bin liraya çıkarılacağı iddia ediliyor. Bu düzenlemelerin, emeklilerin ekonomik koşullarını iyileştirmesi bekleniyor.

İkramiye Ödemeleri Ne Zaman Yapılacak?

Emeklilere verilecek olan ikramiyenin bütçeye yaklaşık olarak 2 milyar 750 milyon lira civarında bir yük getireceği tahmin ediliyor. İkramiye kararı Meclis'e gelecek bir torba yasa ile alındığında, ödemelerin 16-22 Ekim tarihlerinde hesaplara yatırılması öngörülüyor.

AK Parti'den Açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Bakanlıklarımız bu konuda hem emeklilerimizin bize gelen taleplerini karşılamak noktasında hem de bütçe dengesi pozisyonundaki hususu masaya yatırmak suretiyle en doğru kararı vermek için çalışmalarını hızla yapıyorlar." Dağ, ikramiye konusundaki çalışmaların sonuçlandığında kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti, tarihi boyunca birçok önemli anı yaşamıştır. Ancak 29 Ekim 1923 tarihinde kurulan Cumhuriyet, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin zaferle sonuçlandığı gurur dolu bir dönemin simgesidir. Bu yıl 100. yılını kutlayacak olan Cumhuriyet, Türkiye için büyük bir anlam taşıyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı, birçok etkinlik, gösteri ve kutlama ile coşkuyla karşılanacak. Bu özel dönemde, ülke genelinde birçok etkinlik düzenlenecek ve Türk milleti, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılını coşkuyla kutlayacak.