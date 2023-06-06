Milyonlarca çalışan bayram edecek! Asgari ücretlilere ek 12.000 TL'lik bayram ikramiyesi kesinleşti!

Asgari ücretlilere ek 12.000 TL'lik bayram ikramiyesi kesinleşti! Milyonlarca çalışan bayram edecek- Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından kabul edilen ve Cumhurbaşkanı'nın onayladığı yeni kararla asgari ücretli çalışanların mali durumlarına önemli bir destek geldi. Kurban Bayramı öncesi tüm asgari ücretli çalışanlara 12.000 TL ikramiye verilmesi, işçiler arasında büyük bir coşku uyandırdı. Detaylar gecce.com.tr'de.

Asgari Ücretli Çalışanlar İçin Önemli Bir Destek: 12.000 TL Bayram İkramiyesi

Asgari ücretli çalışanlar için gelen bu yeni karar, maddi açıdan zorluklarla mücadele eden işçilere büyük bir rahatlama sağlayacak. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala verilecek olan 12.000 TL'lik ikramiye, işçiler arasında sevinçle karşılanıyor. Bu miktar, daha önce emeklilere sunulan ikramiyelerin üzerinde bir tutarla asgari ücretli çalışanların ekonomik yükünü hafifletecektir.

Bayram İkramiyesi ile Ekonomik Yükler Azalıyor

Asgari ücretli çalışanlar için sağlanan 12.000 TL ikramiye, onlara maddi açıdan önemli bir destek sunuyor. Çalışanlar, bu ek ödeme sayesinde mali sorunlarını bir süreliğine hafifletebilecekler. Özellikle bayram dönemlerinde artan harcamalar göz önüne alındığında, bu ikramiye işçilere finansal anlamda rahat bir nefes aldıracak.

Bayram İkramiyesi Ödemelerinin Tarihleri Belli Oldu

Asgari ücretli işçilere verilecek bayram ikramiyeleri için ödeme tarihleri açıklandı. Ödemeler 12 Temmuz 2023 tarihinde başlayacak ve 22 Temmuz 2023 tarihine kadar devam edecek. Bu süre zarfında asgari ücretli çalışanlar, bayram ikramiyelerini alarak bayramın keyfini çıkarabilecekler. Ödemelerin belirlenen tarihler arasında yapılması, işçilere maddi planlamalarını daha iyi yapma imkanı sağlayacaktır.

Temmuz Ayında Uygulanacak Artışlar ve Ödemeler

Bu çifte sevinç, belediye çalışanları için Mayıs ayında geçerli olacak. Belediye Başkanı, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, toplu iş sözleşmesi müzakerelerinin tamamlandığını ve personeli rekor seviyede ödemelerle destekleyeceklerini belirtti.

Belediye çalışanlarının maaşlarında yapılacak artışlar, Temmuz ayından itibaren yürürlüğe girecek. Bu artışlar sayesinde asgari ücretli çalışanlar, daha yüksek bir maaşa kavuşacaklar. Belediye tarafından yapılan açıklamaya göre, asgari ücretli çalışanların taban maaşı 15.000 TL'ye yükseltildi. Bu önemli yükselişle birlikte, belediye çalışanları, aylık olarak 15.000 TL'nin altında bir maaş almayacaklar.