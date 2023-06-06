  • 06 HAZİRAN Salı 16:12
  • HV
Gecce Magazin Haberleri
Advert

Milyonlarca çalışan bayram edecek! Asgari ücretlilere ek 12.000 TL'lik bayram ikramiyesi kesinleşti!

Asgari ücretli çalışanlar için gelen bu yeni karar, maddi açıdan zorluklarla mücadele eden işçilere büyük bir rahatlama sağlayacak.

Milyonlarca çalışan bayram edecek! Asgari ücretlilere ek 12.000 TL'lik bayram ikramiyesi kesinleşti!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 06-06-2023 14:45

Asgari ücretlilere ek 12.000 TL'lik bayram ikramiyesi kesinleşti! Milyonlarca çalışan bayram edecek-  Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından kabul edilen ve Cumhurbaşkanı'nın onayladığı yeni kararla asgari ücretli çalışanların mali durumlarına önemli bir destek geldi. Kurban Bayramı öncesi tüm asgari ücretli çalışanlara 12.000 TL ikramiye verilmesi, işçiler arasında büyük bir coşku uyandırdı. Detaylar gecce.com.tr'de. 

Asgari Ücretli Çalışanlar İçin Önemli Bir Destek: 12.000 TL Bayram İkramiyesi

Asgari ücretli çalışanlar için gelen bu yeni karar, maddi açıdan zorluklarla mücadele eden işçilere büyük bir rahatlama sağlayacak. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala verilecek olan 12.000 TL'lik ikramiye, işçiler arasında sevinçle karşılanıyor. Bu miktar, daha önce emeklilere sunulan ikramiyelerin üzerinde bir tutarla asgari ücretli çalışanların ekonomik yükünü hafifletecektir.

Bayram İkramiyesi ile Ekonomik Yükler Azalıyor

Asgari ücretli çalışanlar için sağlanan 12.000 TL ikramiye, onlara maddi açıdan önemli bir destek sunuyor. Çalışanlar, bu ek ödeme sayesinde mali sorunlarını bir süreliğine hafifletebilecekler. Özellikle bayram dönemlerinde artan harcamalar göz önüne alındığında, bu ikramiye işçilere finansal anlamda rahat bir nefes aldıracak.

Bayram İkramiyesi Ödemelerinin Tarihleri Belli Oldu

Asgari ücretli işçilere verilecek bayram ikramiyeleri için ödeme tarihleri açıklandı. Ödemeler 12 Temmuz 2023 tarihinde başlayacak ve 22 Temmuz 2023 tarihine kadar devam edecek. Bu süre zarfında asgari ücretli çalışanlar, bayram ikramiyelerini alarak bayramın keyfini çıkarabilecekler. Ödemelerin belirlenen tarihler arasında yapılması, işçilere maddi planlamalarını daha iyi yapma imkanı sağlayacaktır.

Milyonlarca çalışan bayram edecek! Asgari ücretlilere ek 12.000 TL'lik bayram ikramiyesi kesinleşti!

Temmuz Ayında Uygulanacak Artışlar ve Ödemeler

Bu çifte sevinç, belediye çalışanları için Mayıs ayında geçerli olacak. Belediye Başkanı, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, toplu iş sözleşmesi müzakerelerinin tamamlandığını ve personeli rekor seviyede ödemelerle destekleyeceklerini belirtti.

Belediye çalışanlarının maaşlarında yapılacak artışlar, Temmuz ayından itibaren yürürlüğe girecek. Bu artışlar sayesinde asgari ücretli çalışanlar, daha yüksek bir maaşa kavuşacaklar. Belediye tarafından yapılan açıklamaya göre, asgari ücretli çalışanların taban maaşı 15.000 TL'ye yükseltildi. Bu önemli yükselişle birlikte, belediye çalışanları, aylık olarak 15.000 TL'nin altında bir maaş almayacaklar.

  • Etiketler
Her şey silbaştan değişti! 48-49-50 yaş ve altındaki vatandaşlar için emeklilik şartları açıklandı!
Emekliye maaşlar bayram öncesi yatacak! TC kimliğinizin son numarasına bakın! Maaşlara yüzde kaç zam geliyor?
Benzer Haberler
Vatandaş şaşkın, fiyat patladı! 12 kg büyük tüp fiyatları silbaştan! Aygaz, İpragaz, Milangaz küçük büyük tüp fiyatı Vatandaş şaşkın, fiyat patladı! 12 kg büyük tüp fiyatları silbaştan! Aygaz, İpragaz, Milangaz küçük büyük tüp fiyatı
46 yaş altı vatandaşlar için müjde: Erken emeklilik sistemi açıldı, 46 yaş altındakiler için kapı ayyuka çıktı! 46 yaş altı vatandaşlar için müjde: Erken emeklilik sistemi açıldı, 46 yaş altındakiler için kapı ayyuka çıktı!
ÇOK OKUNANLAR
Kallavi zam geliyor! Kovası 2000 TL olacak! İşte Polisan, Dyo, Filli Boya, Marshall 10, 15, 20 kg duvar boyası fiyatları
  • 31-05-2023 21:35

Kallavi zam geliyor! Kovası 2000 TL olacak! İşte Polisan, Dyo, Filli Boya, Marshall 10, 15, 20 kg duvar boyası fiyatları

Milyonlar parasını hesapta unuttu! E-devlet son dakika açıkladı! O işlemi yaparak hemen paranızı çekebileceksiniz
  • 02-06-2023 15:14

Milyonlar parasını hesapta unuttu! E-devlet son dakika açıkladı! O işlemi yaparak hemen paranızı çekebileceksiniz

Ziraat Bankası 2-3 gün içinde onay verecek! Başvuru yapan hemen alacak!
  • 02-06-2023 10:59

Ziraat Bankası 2-3 gün içinde onay verecek! Başvuru yapan hemen alacak!

Devlet 2. el otomobil satışına start verdi! Şimdi bayiler ve galericiler düşünsün! 272.500 TL'ye Jeep var
  • 01-06-2023 22:44

Devlet 2. el otomobil satışına start verdi! Şimdi bayiler ve galericiler düşünsün! 272.500 TL'ye Jeep var

Fahriye Evcen'e 'Barbie' konseptli doğum günü partisi
  • 06-06-2023 10:30

Fahriye Evcen'e 'Barbie' konseptli doğum günü partisi