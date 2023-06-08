Milli Emlak'tan 20.000 TL'ye 25.000 TL'ye konut imarlı arsa müjdesi var! Almayan bin pişman olur

Almayan bin pişman olur... Milli Emlak'tan 20.000 TL'ye 25.000 TL'ye konut imarlı arsa müjdesi var- Türkiye genelinde arsa veya arazi almayı düşünen birçok kişi, Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün ihale ilanlarını merakla takip ediyor. Temmuz 2023 ihaleleri arasında yer alan konut imarlı arsanın 25 bin TL'ye satışa sunulduğu bilgisi büyük ilgi görmektedir. Detaylar gecce.com.tr'de

Milli Emlak'ın yayımladığı Temmuz 2023 ihaleleri arasında dikkat çeken bir fırsat olan konut imarlı arsa, Konya Karatay'da bulunmaktadır. Arsanın yüz ölçümü 312,39 metrekare olarak belirtilmiştir. Yatırımcılar tarafından büyük bir merakla beklenen bu arsanın satış ihalesi, 4 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştirilecektir.

Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün resmi web sitesinde yer alan bilgilere göre, söz konusu arsanın taşınmaz numarası 42010113030 olarak açıklanmıştır. Arsanın muhammen bedeli ise 25 bin Türk Lirası olarak belirlenmiştir ve geçici teminat bedeli 7 bin 300 lira olarak belirtilmiştir.

Özellikle arsa ve arazi ilanlarına ilgi duyanlar için Milli Emlak'ın Temmuz 2023 ihaleleri büyük bir önem taşımaktadır. Bunun yanı sıra, satışa sunulan arazilerin KDV'den muaf olması da dikkat çekici bir avantajdır.

Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün bu önemli konut imarlı arsa fırsatını kaçırmamak için ilgililerin ihale tarihini takip etmeleri ve gerekli işlemleri yapmaları önerilmektedir. Konut imarlı arsa taleplerine yönelik olarak Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün resmi web sitesi ve diğer ilgili kaynaklar takip edilebilir.

Konut imarlı arsa ihalesi, yatırımcılar ve arsa almak isteyenler için büyük bir fırsat oluştururken, ilgilenenlerin dikkatli ve zamanında başvuru yapmaları önem taşımaktadır.

Milli Emlak Arsa Alımı: İşte Detaylar!

Milli Emlak, arsa almak isteyenler için önemli bir kaynak olup, arsa edinme süreci bir takım prosedürleri içermektedir. İşte Milli Emlak'tan arsa nasıl alınır, merak edenler için detaylar:

İhale İlanlarını Takip Edin: Milli Emlak Genel Müdürlüğü, arsaları satışa çıkarmak için düzenli olarak ihale ilanları yayımlamaktadır. Bu ilanlar, genellikle Milli Emlak'ın resmi web sitesi üzerinden duyurulmaktadır. İhale ilanlarını düzenli olarak takip etmek, arsa fırsatlarını kaçırmamanız açısından önemlidir.

İlgili İhaleye Başvuru Yapın: İstediğiniz arsa için ilan edilen ihaleye başvurmak için gerekli belgeleri hazırlamanız gerekmektedir. Başvuru süreci ve gereklilikleri, ihale ilanında belirtilen kurallara göre değişiklik gösterebilir. Genellikle nüfus cüzdanı, ikametgah belgesi, vergi kimlik numarası gibi belgeler talep edilmektedir.

Geçici Teminat Ödeyin: Başvuru yaptığınız ihalede geçici teminat bedeli belirlenmiş olabilir. Bu teminat, arsanın değerine göre değişiklik gösterebilir. Geçici teminat, başvurunuzun geçerliliğini sağlamak amacıyla istenmektedir.

İhaleye Katılın: Başvurunuzun kabul edilmesi durumunda, ihale tarihinde Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ihaleye katılmanız gerekmektedir. İhaleye katılmadan önce, ihale şartnamelerini dikkatlice incelemek ve gereken tüm bilgileri edinmek önemlidir.

İhalede Teklif Verin: İhale günü geldiğinde, diğer katılımcılarla birlikte ihale salonunda bulunmanız gerekmektedir. İhaleye katılanlar, arsa için tekliflerini sunarlar ve en yüksek teklifi veren kişi arsayı alma hakkını elde eder. İhale süreci tamamlandıktan sonra, kazanan teklif sahibiyle satış işlemleri gerçekleştirilir.