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Milli emlak ucuz ev, arsa, arazi satışına start verdi: Kıyıda, köşede birikmiş parası olana taksitle gayrimenkul müjdesi!

Milli Emlak Genel Müdürlüğü, yatırımcılara büyük bir müjde verdi! Uygun fiyatlı arsa satışları başladı.

Milli emlak ucuz ev, arsa, arazi satışına start verdi: Kıyıda, köşede birikmiş parası olana taksitle gayrimenkul müjdesi!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 17-10-2023 08:10

Afyonkarahisar ilinin Emirdağ ilçesinde yer alan gayrimenkuller, uygun fiyatları ve geniş yüzölçümleri ile dikkat çekiyor. İşte Milli Emlak arsa satışları hakkında tüm detaylar.

Uygun Fiyatlı Arsalar Şimdi Satışta

Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son haberlere göre, Emirdağ ilçesinde satılacak olan gayrimenkullerin yüzölçümü toplam 228.84 metrekare ile 9 bin 460 metrekare arasında değişiyor. Bu geniş yüzölçümler, farklı yatırım fırsatları sunuyor. Hazine taşınmazları için teminat bedeli 3 bin 670 TL ile 75 bin 240 TL arasında değişiyor. Toplam fiyatlar ise 118 bin 350 TL ile 375 bin 200 TL arasında değişkenlik gösteriyor. Bu uygun fiyatlar, arsa sahibi olma hayalini kuranlar için önemli bir fırsat sunuyor.

Ödeme Kolaylıkları ve Uzun Vadeli Seçenekler

Uygun fiyatlı arsa satışlarında vatandaşların ödeme kolaylığına erişim sağlanıyor. KDV ve 5 sene emlak vergisinden muaf olan taşınmazlar için 8 eşit taksitle 2 senelik vade seçeneği sunuluyor. Bu uzun vadeli seçenek, arsa sahibi olmayı daha erişilebilir kılıyor. Ayrıca, satışlar Açık Teklif Usulü ile gerçekleşecek, bu da yatırımcılara şeffaf bir süreç sunuyor.

Başvuru Detayları

Arsa sahibi olmak isteyenlerin, ihale ile ilgili belgeleri eksiksiz bir şekilde Emirdağ Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği'ne teslim etmeleri gerekiyor. İhaleye katılacak kişilerin gerekli belgeler arasında yasal yerleşim yeri belgesi, teminat makbuzu, tüzel kişiler için idare merkezlerinde ya da sicile kayıtlı oldukları Ticaret ve Sanayi Odası'ndan alınmış sicil kayıt belgesi bulunuyor. Belgelerin ihale saatine kadar şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilmesi gerekiyor.

İhale ve Ödeme Koşulları

İhale sırasında satış tutarı belediye mücavir alanı içinde 5.000.00 TL'yi, bu sınırların dışında ise 1.000.00 TL'yi geçerse, satış bedelinin dörtte biri peşin olarak ödeniyor. Kalan miktar ise üçer aylık dönemler halinde en fazla 8 taksit olarak ödenebiliyor. İlgili komisyon, ihale yapılmasına karar verecek. İhale ile ilgili tüm genel bilgilere http://www.milliemlak.gov.tr internet sitesinden erişebilirsiniz.

İletişim Bilgileri

İhale Emirdağ Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği'nde yapılacak. İletişim numarası ise 0272 441 25 33. Uygun fiyatlı arsa arayışınıza son vermek ve yatırım yapmak istiyorsanız, bu fırsatı kaçırmamalısınız.

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