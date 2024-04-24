Millî Savunma Bakanlığı İşçi Alımında Yeni Dönem: İş Fırsatları ve Başvuru Süreci!

Millî Savunma Bakanlığı İşçi Alımında Yeni Dönem: İş Fırsatları ve Başvuru Süreci!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-04-2024 18:33

Millî Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin savunma ve güvenlik alanındaki önemli kurumlarından biri olarak, vatandaşlara istihdam sağlama konusunda yeni bir adım atıyor. 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında, Millî Savunma Bakanlığı'na bağlı iş yerlerinde toplam 1.829 sürekli işçi temin edilecek. Bu fırsat, iş arayanlar için önemli bir kapı aralıyor ve Türkiye'nin güvenliği için katkıda bulunma şansı sunuyor.

İş başvuruları için belirlenen şartlar, adayların niteliklerini ve Millî Savunma Bakanlığı'nın istihdam politikasını yansıtıyor. Başvuru yapabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşından gün almamış olmak, kamusal hakları kullanma yetkisine sahip olmak, askerlikle ilişiği olmamak ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak gibi kriterler belirlenmiş. Bununla birlikte, ilan tarihinde belirtilen bölümlerden mezun olmak veya mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak da gerekiyor.

Başvurular, İşkur üzerinden gerçekleştirilecek ve son başvuru tarihi 29 Nisan 2024 olarak belirlendi. Ancak, başvuru sürecinin yanı sıra adaylar için önemli bir adım daha var: Sözlü/uygulamalı sınav. Adaylar arasında yapılacak bu sınavla, işe alınacak adaylar belirlenecek. Sınava katılacak aday sayısı, açık iş gücü miktarının 4 katı oranında olacak ve adaylar arasında kura çekimi yapılacak.

Kura çekimi, Millî Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim Merkezi'nde, noter huzurunda gerçekleştirilecek. Bu adil ve şeffaf süreçle, işe alınacak adaylar belirlenecek ve Millî Savunma Bakanlığı'nın iş gücü ihtiyacı karşılanacak.

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