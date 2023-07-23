Migros'ta yapılan bu indirimi kaçıran bin pişman olur! Pazar indirimi bayram ettirdi! Pirinç, tereyağı ve ayçiçek yağında fiyatlar kaymak gibi

Pazar indirimi bayram ettirdi! Pirinç, tereyağı ve ayçiçek yağında fiyatlar kaymak gibi... Migros'ta yapılan bu indirimi kaçıran bin pişman olur- Etiket fiyatlarında yaşanan artış, vatandaşları zor durumda bırakırken, aylık gıda harcamaları da büyük seviyelere ulaştı. Bu zorlu süreçte, zincir marketlerin sunduğu yeni indirimler sayesinde vatandaşlar, harcamalarını büyük ölçüde azaltma fırsatına sahip oluyorlar.

Sınırlı bir süre için duyurulan bu yeni kampanyalar, vatandaşların temel gıda ve temizlik ürünlerinde büyük indirimler kazanmalarını sağlıyor. Market müşterileri, kampanyadan faydalanmak için marketlerin online alışveriş sistemini veya şubelerini kullanarak alışverişlerini gerçekleştirebiliyorlar.

Özellikle Migros tarafından sunulan yeni kampanya, onlarca farklı üründe fiyat indirimlerine imkan tanıyor. 21 Temmuz itibariyle geçerli olacak bu indirimlerde, birçok ürün en düşük fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. İşte kampanya dahilindeki indirimli ürünler:

Enka Pastörize Tuzsuz Tereyağı 1000 G - İndirimli Fiyat: 155,00 TL

Migros Tam Yağlı Taze Labne Peyniri 200 G - Fiyat: 19,50 TL

Migros Koyun Peyniri 350 G - Fiyat: 64,25 TL

Coca Cola Kola 9X250 Ml - Kampanyalı Fiyat: 65 TL

Coca Cola Zero Sugar Kola 9X250 Ml - Kampanyalı Fiyat: 65 TL

Polonez Dana Kasap Sucuk 250 G - Kampanyalı Fiyat: 65 TL

Polonez Dana Kasap Sucuk Acılı 250 G - Kampanyalı Fiyat: 65 TL

Selpak Deluxe Katkılı Bambu Havlu 8'li - Fiyat: 149,88 TL

Dalan Beyaz Sabun Zeytinyağlı 4x150 G - İndirimli Fiyat: 45,75 TL

Abalı Ayçiçek Yağı 1 L - İndirimli Fiyat: 29,90 TL

Kırlangıç Ayçiçek Yağı Pet 5 L - İndirimli Fiyat: 144,90 TL

Söke Un 1 Kg - İndirimli Fiyat: 16,90 TL

Tat Közlenmiş Biber 670 G - İndirimli Fiyat: 43,92 TL

Bu sınırlı süreli indirimlerden tüm Migros şubeleri ve sanal market üzerinden alışveriş yapan müşteriler faydalanabilirler.

Marketlerin sunduğu bu tür indirim fırsatları, vatandaşlara mali açıdan büyük kolaylık sağlamakta ve harcamaları daha ekonomik hale getiriyor.