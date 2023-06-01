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Migros'ta bakmadan çıkma kampanyası ile 5 liradan satışlar başladı! 5-10-15-50 TL arası satılıyor

Kampanya kapsamında satılacak ürünlerin yalnızca stoklarla sınırlı olacağı aktarılıyor. Kampanyanın önümüzdeki günlere kadar süreceği, stokların bitimine kadar devam edeceği iletiliyor.

Migros'ta bakmadan çıkma kampanyası ile 5 liradan satışlar başladı! 5-10-15-50 TL arası satılıyor
YAŞAM
Yayın Tarihi : 01-06-2023 08:28

5-10-15-50 TL arası satılıyor. Migros'ta bakmadan çıkma kampanyası ile 5 liradan satışlar başladı- Son günlerde kampanyalara ağırlık veren Migros marketler zinciri diğer market zincirlerinden ayrılarak ön plana çıkıyor. Oluşturduğu “Bu fiyatlara bakmadan çıkma” kampanyasıyla 5 ile 50 TL arasında ürün satışı gerçekleştirilecek. Toplamda 70’in üzerinde ürün çeşitleri 5 liradan başlamak üzere tüketicilerin beğenisine sunuldu. Kampanyanın detaylarına ise sanal market uygulamasında yer veriliyor.

Kampanya Stoklarla Sınırlı

Kampanya kapsamında satılacak ürünlerin yalnızca stoklarla sınırlı olacağı aktarılıyor. Kampanyanın önümüzdeki günlere kadar süreceği, stokların bitimine kadar devam edeceği iletiliyor. Kampanya kapsamında hem gıda hem de bakım ve kozmetik ürünlerinin satışı gerçekleştirilecek. 5 TL’den başlayan ürünlere göz atarak ihtiyaçlarınız doğrultusunda alışverişlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Bakmadan Geçme Fırsat Ürünleri Neler?

  • Knorr Sebzeli Et Çeşnili Çabuk Noodle 66 G 3,75 TL
  • Ece Desenli Temalı Yetişkin Maske 10'lu 5,00 TL
  • Nestle 1927 Bal Bademli Sütlü Çikolata 60 G 8,25 TL
  • Pınar Su 5 L 16,65 TL
  • Nestle Damak Gece Antep Fıstklı Bitter Çikolata 70 G 17,93 TL
  • Touch Me Basınçlı Tirbuşon(ar-xh331)) 18,00 TL
  • Migros Kireç Sökücü Sıvı Wc Temizleyici Çam Kokulu 750 Ml 18,50 TL
  • Burcu Mısır Haşlama 320 G 19,90 TL
  • Tamek Haşlanmış Nohut 800 G 26,90 TL
  • Dove Men Tıraş Sonrası Koruma Sprey 150 Ml 28,70 TL
  • Starbucks Toffee Nut Latte Kahve Karışımı 4x23 G 32,90 TL
  • Ariel OXI 1,2 Kg AquaPudra Toz Çamaşır Deterjanı 34,25 TL
  • Heinz Cam Ketçap 342 G 34,90 TL
  • Orkid Platinum Hijyenik Ped Uzun Ekonomik Paket 12 Ped 37,90 TL
  • Signal Nature Elements Hindistan Cevizi Diş Macunu 75 Ml 38,00 TL
  • Cillit Bang Doğal Güç %100 Kir ve Kireç Sökücü 750 Ml 38,00 TL
  • Elidor By Afra Saraçoğlu Tüp Saç Kremi 170ml 39,00 TL
  • Dardanel Ton Fileto 125 G 44,00 TL

Migros tarafından uygulanan indirimlerin diğer marketlerle karşılaştırıldığında oldukça uygun fiyatlı olarak uygulandığı görülmektedir. Bu indirimi kaçırmak istemeyenlerin Migroskop’u takip etmeleri tavsiye edilmektedir. Böylece yapılacak olan indirimlerden haberdar olarak karlı alışverişler yapabilirler.

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