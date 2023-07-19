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Migros yüzde 25- 35-45 indirime girdi! 5 LT ayçiçek yağı, toz şeker, kâğıt havlu, yumurta, peynir, süt tuvalet kâğıdı fiyatları okkalı düştü!

Migros, tuvalet kağıdından ay çiçek yağına, kahvaltılık ürünlerden uzun ömürlü gıda mamullerine kadar geniş bir ürün yelpazesinde indirimler sunarak müşterilerine uygun fiyatlı alışveriş imkanı sağlıyor.

Migros yüzde 25- 35-45 indirime girdi! 5 LT ayçiçek yağı, toz şeker, kâğıt havlu, yumurta, peynir, süt tuvalet kâğıdı fiyatları okkalı düştü!
Yayın Tarihi : 2023-07-19 18:53

5 LT ayçiçek yağı, toz şeker, kâğıt havlu, yumurta, peynir, süt tuvalet kâğıdı fiyatları okkalı düştü! Migros yüzde 25- 35-45 indirime girdi-  Migros, tuvalet kağıdından ay çiçek yağına, kahvaltılık ürünlerden uzun ömürlü gıda mamullerine kadar geniş bir ürün yelpazesinde indirimler sunarak müşterilerine uygun fiyatlı alışveriş imkanı sağlıyor. Ekonomik zorluklarla karşı karşıya olduğumuz bu dönemde, vatandaşların bütçelerini korumalarına yardımcı olmak için pek çok market indirim kampanyaları düzenliyor. Migros da bu kapsamda müşterilerini sevindiren birçok üründe fiyat düşüşüne gidiyor.

Migros'un özel fiyatlı ürünler kampanyası, müşterilere dayanıklı tüketim malzemelerini uygun fiyatlarla temin etme fırsatı sunuyor. Örneğin, 3 litrelik Orkide ayçiçek yağının fiyatı yaklaşık olarak 137.90 TL seviyesine indirilmiş durumda. Yudum ayçiçek yağı ise 1 litrelik ambalajında 48.50 TL civarında satılıyor. Ünlü markalardan biri olan Komili'nin sızma zeytinyağı da 1 litrelik ambalajında 203.90 TL'ye düşürülmüş durumda.

Uzun süre tazeliklerini koruyabilen pirinç gibi ürünlerde de indirimler mevcut. 2,5 kilogramlık pirinç paketlerinin fiyatı yaklaşık olarak 60 TL civarında, bulgurun 2,5 kilogramlık paketlerinin fiyatı ise 40 TL civarında. Migros marketlerde Söke markasına ait 5 kilogramlık un paketlerini yaklaşık olarak 60 TL'ye bulabilirsiniz, markalı çeşitler ise 7 TL civarında fiyatlanmış durumda.

Temel gıda ürünlerinin yanı sıra birçok tüketim ürününde de indirimler mevcut. Eğer bu yaz erişte yapamadıysanız, Mutlu Erişte'nin 500 gramlik paketlerini yaklaşık olarak 7 TL civarında alabilirsiniz. Kurutulmuş Kühne domates ise 35 TL civarında satışa sunulmuş durumda. Aynı markanın 350 gramlik kornişon turşusunun fiyatı ise 24 TL civarında. Bunun yanında kâğıt havlu, toz şeker, yumurta gibi birçok üründe de fiyat düşüşleri mevcut. Tüm ürünleri incelemek ve satın almak için Migros'un online marketini kullanabilirsiniz. Böylece indirimli ürünler kapınıza kadar gelirken siz de yorulmamış olursunuz.

Migros'un düzenlediği indirim kampanyasıyla müşterilerine geniş ürün yelpazesinde uygun fiyatlı alışveriş imkanı sunuluyor. Hem temel gıda ürünlerinde hem de diğer tüketim malzemelerinde yapılan indirimler, müşterilerin bütçelerini korumalarına ve ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılamalarına yardımcı oluyor. Migros'un sanal market platformunu kullanarak indirimli ürünlere kolaylıkla ulaşabilir ve alışverişinizi tamamlayabilirsiniz.

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