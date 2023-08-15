Advert

Migros damping yaptı! Çok al az öde kampanyasıyla o ürünler yüzde 50 indirimli satılıyor!

Migros'un "Çok Al, Az Öde" kampanyası, müşterilere ekonomik ve pratik bir alışveriş deneyimi sunuyor. Uygun fiyatlarla birçok farklı ürüne sahip olma fırsatını kaçırmayın.

Migros damping yaptı! Çok al az öde kampanyasıyla o ürünler yüzde 50 indirimli satılıyor!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 15-08-2023 10:10

Çok al az öde kampanyasıyla o ürünler yüzde 50 indirimli satılıyor! Migros damping yaptı- Migros, müşterilerine yönelik yepyeni bir kampanya başlattı: "Çok Al, Az Öde!" Bu özel kampanya sayesinde çoklu alım yapan müşteriler, belirli ürünlerde büyük avantajlar elde edecekler.

Kampanyanın Sunduğu Avantajlar Nelerdir?

Migros'un "Çok Al, Az Öde" kampanyası, müşterilere ekonomik ve pratik bir alışveriş deneyimi sunmayı amaçlıyor. Kampanya kapsamında sunulan avantajlar şunlar:

  1. Birçok Üründe İndirimler: Kampanyaya katılan ürünlerde, normalden daha uygun fiyatlarla alışveriş yapabilirsiniz. Bu sayede bütçenizi korurken ihtiyaçlarınızı karşılamak daha kolay hale gelecek.

  2. Çeşitli Ürün Seçenekleri: Kampanya kapsamındaki ürünler arasında geniş bir yelpaze bulunuyor. Gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine, kişisel bakım ürünlerinden ev gereçlerine kadar pek çok farklı üründe avantajlı alışveriş imkanı bulabilirsiniz.

  3. Uzun Süreli Fayda: Kampanya süresince yapılan çoklu alımlar, uzun dönemli olarak da fayda sağlar. Stoğunuzu uygun fiyatlarla tamamlayarak ilerleyen dönemlerde de ekonomik olmaya devam edebilirsiniz.

Nasıl Faydalanabilirsiniz?

Migros'un "Çok Al, Az Öde" kampanyasından faydalanmak oldukça basittir. İşte adımlar:

  1. Migros Mağazalarına Gidin: En yakın Migros mağazasına giderek kampanyaya katılan ürünleri inceleyebilirsiniz. Bu ürünler, mağaza içerisinde özel bir şekilde işaretlenmiş olacaktır.

  2. Ürünleri Seçin: İhtiyacınız olan ürünleri belirleyerek sepetinize ekleyin. Kampanyaya katılan ürünlerdeki indirimleri göz önünde bulundurarak alışveriş listenizi oluşturun.

  3. Kasada Avantajları Yakalayın: Kasada alışveriş listenizde bulunan kampanya ürünlerini ödeyerek avantajları hemen elde edebilirsiniz.

Ekonomik ve Pratik Alışveriş Migros'ta Sizi Bekliyor!

Migros'un "Çok Al, Az Öde" kampanyası, müşterilere ekonomik ve pratik bir alışveriş deneyimi sunuyor. Uygun fiyatlarla birçok farklı ürüne sahip olma fırsatını kaçırmayın. En yakın Migros mağazasına giderek kampanyaya katılan ürünleri inceleyebilir ve avantajlı alışverişin keyfini çıkarabilirsiniz.

Benzer Haberler
Otomobilseverler Volkswagen T-ROC fiyatlarını daha önce böyle görmedi! Etiketler dibi gördü! Otomobilseverler Volkswagen T-ROC fiyatlarını daha önce böyle görmedi! Etiketler dibi gördü!
Skoda vatandaşları çıldırtacak! Octavia fiyatları herkesi dumur edecek! Skoda vatandaşları çıldırtacak! Octavia fiyatları herkesi dumur edecek!
Çatır çatır patlayacak! Rüzgarı sönüyor! İslam Memiş’ten şok açıklama! Altın fiyatları bir anda… Çatır çatır patlayacak! Rüzgarı sönüyor! İslam Memiş’ten şok açıklama! Altın fiyatları bir anda…
Emeklilere kampanyanın daniskası geldi! Binlerce TL almak için TC kimlik numaranız yeterli olacak! Emeklilere kampanyanın daniskası geldi! Binlerce TL almak için TC kimlik numaranız yeterli olacak!
Artık ağzımızda tatlanmasın! Toz ve küp şekere okkalı zam yapıldı! Türkşeker kötü haberi verdi! Artık ağzımızda tatlanmasın! Toz ve küp şekere okkalı zam yapıldı! Türkşeker kötü haberi verdi!
Milyonlarca emekliye müjde: 62 yaş üzeri olan herkese, ek ödeme, kredi, borç kapatma ödemesi yapılacak! Milyonlarca emekliye müjde: 62 yaş üzeri olan herkese, ek ödeme, kredi, borç kapatma ödemesi yapılacak!
ÇOK OKUNANLAR
SGK destekli ödeme: Son dakika 26.580 TL ödeme almak için başvuru yapın!
  • 12-08-2023 21:27

SGK destekli ödeme: Son dakika 26.580 TL ödeme almak için başvuru yapın!

Banka vatandaşı mest etti! Migros'tan alışveriş yapanlara 2.000 TL hediye jesti geldi
  • 09-08-2023 08:23

Banka vatandaşı mest etti! Migros'tan alışveriş yapanlara 2.000 TL hediye jesti geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Günlük 2 paket sigara fiyatına taksitle 2 yıl ertelemeli 5 yıl vadeli faizsiz 150.000 TL kredi müjdesi
  • 11-08-2023 13:40

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Günlük 2 paket sigara fiyatına taksitle 2 yıl ertelemeli 5 yıl vadeli faizsiz 150.000 TL kredi müjdesi

Parasız kaldım, param bitti demeye paydos! Bu bankadan bir mesaj atın ve 45.000 TL ödeme hesabınıza anında yatsın!
  • 13-08-2023 14:21

Parasız kaldım, param bitti demeye paydos! Bu bankadan bir mesaj atın ve 45.000 TL ödeme hesabınıza anında yatsın!

Erken emeklilik kapınıza geldi! SGK girişi 1999 2008 arası olanlar erken emekli oluyor! Tek dilekçe yeterli
  • 15-08-2023 09:14

Erken emeklilik kapınıza geldi! SGK girişi 1999 2008 arası olanlar erken emekli oluyor! Tek dilekçe yeterli