Advert

Metin Akpınar'dan Evlilik Dışı Kızlarına Dair Açıklama

Ünlü sanatçı Metin Akpınar, evlilik dışı kızları Duygu Nebioğlu ve Sevgi Nebioğlu hakkında yaşadığı duygusal süreci ve son gelişmeleri HaberTürk'e açıkladı.

Metin Akpınar'dan Evlilik Dışı Kızlarına Dair Açıklama
YAŞAM
Yayın Tarihi : 13-10-2023 21:42

Ünlü sanatçı Metin Akpınar, evlilik dışı kızları Duygu Nebioğlu ve Sevgi Nebioğlu hakkında yaşadığı duygusal süreci ve son gelişmeleri HaberTürk'e açıkladı.

Sarsıcı Başlangıç

Metin Akpınar, "36 yıl önce Antalya’da bir sanatsal etkinlikte tanıştığım kişiyle sadece bir gecelik beraberliğim oldu. Bu olaydan sonra bir daha ne görüştük ne de haberleştik. 24 yıl sonra, bir gün ikiz kardeşler bana ulaşıp babalarının ben olduğumu söylediler. Elbette çok şaşırdım ve sarsıldım," diye başladı açıklamasına.

Yetiştirme Yurdu ve Yeni Başlangıç

Akpınar kızlarının geçmişi hakkında, "Kızlarımdan öğrendiğime göre bir yetiştirme yurdunda kalmışlar, 6 yaşındayken de Nebioğlu ailesi tarafından evlat edinilmişler." bilgisini paylaştı. Sanatçı, onları tanıdığı andan itibaren çocuklarını kabullendiğini ve eşi Göksel Akpınar ile birlikte maddi ve manevi destekte bulunduğunu belirtti.

Resmiyet ve Hukuki Süreç

"2023 yılına geldiğimizde aramızdaki bağı resmiyete kavuşturmayı tercih ettiler." şeklinde konuşan Akpınar, bu sürecin kamuoyunda da büyük ilgi gördüğünü ifade etti. 13 Ekim 2023 tarihinde Duygu Nebioğlu'nun resmi olarak nüfusuna geçtiğini, Sevgi Nebioğlu'nun da kısa süre içerisinde geçeceğini duyurdu.

Duygusal İtiraflar ve Özür

Metin Akpınar, kızlarının geçmişte yaşadığı acılardan dolayı büyük bir üzüntü duyduğunu vurgulayarak, "Varlıklarından haberdar olmadığım çocuklarımın çektiği acılardan dolayı çok üzgünüm. Ayrıca eşim Göksel Akpınar'ı üzdüğüm için özür diliyorum. En önemlisi anlamsız bir şekilde üzdüğüm halkımdan özür diliyorum." ifadelerini kullandı

Benzer Haberler
Otomobil piyasasındaki düşüşün sebebi belli oldu! Stoklanan 600 bin araba piyasaya sürüldü Otomobil piyasasındaki düşüşün sebebi belli oldu! Stoklanan 600 bin araba piyasaya sürüldü
Yalı Çapkını Dizisinden Yeni Aşk İddiaları! Yalı Çapkını Dizisinden Yeni Aşk İddiaları!
Yalı Çapkını Ferit ile Seyranın çocuğu olacak mı? Yalı Çapkını Ferit ile Seyranın çocuğu olacak mı?
Kur korumalı mevduat sistemi kalkıyor mu? Kur korumalı mevduat sistemi kalkıyor mu?
Dilan ve Engin Polat'ın mal varlıklarına el kondu Dilan ve Engin Polat'ın mal varlıklarına el kondu
Türkiye'de en sık görülen tür meme kanseri oldu! Sebebi yanlış beslenme Türkiye'de en sık görülen tür meme kanseri oldu! Sebebi yanlış beslenme
ÇOK OKUNANLAR
Yargı’nın heyecanla beklenen yeni bölümünden tanıtım yayınlandı
  • 11-10-2023 20:27

Yargı’nın heyecanla beklenen yeni bölümünden tanıtım yayınlandı

Hafsanur Sancaktutan: Kerem Bürsin'in enerjisi bana iyi geldi
  • 11-10-2023 11:55

Hafsanur Sancaktutan: Kerem Bürsin'in enerjisi bana iyi geldi

Yalı Çapkını'nda bomba patladı! Bir set aşkı daha...
  • 11-10-2023 20:41

Yalı Çapkını'nda bomba patladı! Bir set aşkı daha...

Songül Öden: Hamileliğim gayet güzel gidiyor
  • 11-10-2023 20:39

Songül Öden: Hamileliğim gayet güzel gidiyor

Tolgahan Sayışman: İş olsun da Allah çektirsin deriz!
  • 11-10-2023 12:07

Tolgahan Sayışman: İş olsun da Allah çektirsin deriz!