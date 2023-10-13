Metin Akpınar'dan Evlilik Dışı Kızlarına Dair Açıklama

Ünlü sanatçı Metin Akpınar, evlilik dışı kızları Duygu Nebioğlu ve Sevgi Nebioğlu hakkında yaşadığı duygusal süreci ve son gelişmeleri HaberTürk'e açıkladı.

Sarsıcı Başlangıç

Metin Akpınar, "36 yıl önce Antalya’da bir sanatsal etkinlikte tanıştığım kişiyle sadece bir gecelik beraberliğim oldu. Bu olaydan sonra bir daha ne görüştük ne de haberleştik. 24 yıl sonra, bir gün ikiz kardeşler bana ulaşıp babalarının ben olduğumu söylediler. Elbette çok şaşırdım ve sarsıldım," diye başladı açıklamasına.

Yetiştirme Yurdu ve Yeni Başlangıç

Akpınar kızlarının geçmişi hakkında, "Kızlarımdan öğrendiğime göre bir yetiştirme yurdunda kalmışlar, 6 yaşındayken de Nebioğlu ailesi tarafından evlat edinilmişler." bilgisini paylaştı. Sanatçı, onları tanıdığı andan itibaren çocuklarını kabullendiğini ve eşi Göksel Akpınar ile birlikte maddi ve manevi destekte bulunduğunu belirtti.

Resmiyet ve Hukuki Süreç

"2023 yılına geldiğimizde aramızdaki bağı resmiyete kavuşturmayı tercih ettiler." şeklinde konuşan Akpınar, bu sürecin kamuoyunda da büyük ilgi gördüğünü ifade etti. 13 Ekim 2023 tarihinde Duygu Nebioğlu'nun resmi olarak nüfusuna geçtiğini, Sevgi Nebioğlu'nun da kısa süre içerisinde geçeceğini duyurdu.

Duygusal İtiraflar ve Özür

Metin Akpınar, kızlarının geçmişte yaşadığı acılardan dolayı büyük bir üzüntü duyduğunu vurgulayarak, "Varlıklarından haberdar olmadığım çocuklarımın çektiği acılardan dolayı çok üzgünüm. Ayrıca eşim Göksel Akpınar'ı üzdüğüm için özür diliyorum. En önemlisi anlamsız bir şekilde üzdüğüm halkımdan özür diliyorum." ifadelerini kullandı