Meteoroloji Kar Yağışlarında Tarih Verildi! Tüm Bölge Karla Kaplanacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre, 18 Aralık'tan 24 Aralık'a kadar Türkiye genelinde hava durumu nasıl olacak? Bu mevsimin ilk yoğun kar yağışlarını görebileceğiz. İşte detaylar...

18 - 24 Aralık Haftalık Hava Durumu

Bu hafta, Meteoroloji'nin raporlarına göre Türkiye'nin dört bir yanı değişken hava koşullarıyla karşı karşıya. Aralık ayı boyunca düşük seyreden sıcaklıkların bu hafta bir nebze olsun yükseleceği öngörülüyor. Ancak, bu yükseliş kısa sürecek. Kar yağışı da hafta içinde bazı bölgelerde etkili olacak.

Hafta İçi Hava Durumu

Pazartesi: Güneşli ve yer yer bulutlu bir gün bekleniyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyredecek.

Güneşli ve yer yer bulutlu bir gün bekleniyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyredecek. Salı: Sıcaklıkta artış başlayacak ve mevsim normallerine doğru ilerleyecek. Özellikle kuzey ve batı kesimlerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

Sıcaklıkta artış başlayacak ve mevsim normallerine doğru ilerleyecek. Özellikle kuzey ve batı kesimlerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Çarşamba: Ege Bölgesi'nde yağış bekleniyor.

Ege Bölgesi'nde yağış bekleniyor. Perşembe: Yağışlar, Akdeniz Bölgesi'nin Antalya kısmını, Ege ve Marmara bölgelerini etkileyecek.

Yağışlar, Akdeniz Bölgesi'nin Antalya kısmını, Ege ve Marmara bölgelerini etkileyecek. Cuma: Türkiye genelinde yağmur yağışı olacak, Doğu Anadolu'da ise kar yağışı bekleniyor.

Cumartesi: Güney Marmara'da kar yağışı öngörülüyor. Ülkenin diğer bölgelerinde ise yağmur yağışı beklenmekte.

Pazar: İç Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu hariç, çoğu bölgede kar yağışı ihtimali var.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haritaları, hava durumunun bölgelere göre nasıl değişeceğini gösteriyor. Bu hafta, Türkiye'nin her köşesi için hava durumunu göz önünde bulundurmak önemli olacak. Soğuk hava koşulları ve yağışlar sebebiyle özellikle ulaşım ve günlük yaşamda olası aksamalara karşı hazırlıklı olmakta fayda var.