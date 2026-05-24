Mesut Özil’den Herkesi Şaşırtan Bayram Hamlesi

Eski futbolcu Mesut Özil ailesine katılan üçüncü kızı Elisa ile birlikte yeniden baba olmanın sevincini yaşıyor. Nisan ayında dünyaya gelen minik bebek Özil ve eşi Amine Gülşe’nin evine yeni bir mutluluk getirdi. Çiftin Eda ve Ela isimli iki kızlarından sonraki yeni üye ailede büyük bir heyecan yarattı.

Bayram Öncesi Dikkat Çeken Karar

Kurban Bayramı yaklaşırken Özil bu özel dönemi yalnızca ailesiyle değil ihtiyaç sahipleriyle de paylaşma kararı aldı. Ünlü isim minik kızı Elisa adına yaptığı bağışla hem sosyal medyada hem spor ve magazin dünyasında takdir topladı. Bu hareket hayranları tarafından “örnek davranış” olarak değerlendirildi.

50 Kurbanlık Yardım Uzak Coğrafyalara Ulaştı

Yapılan bağış kapsamında Yemen, Somali, Myanmar ve Çad gibi ülkelerde yaşayan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 50 kurban kesimi organize edildi. Yardımların farklı bölgelerdeki insani ihtiyaçlara destek olması hedeflendi. Özil’in bu adımı yardım kuruluşları tarafından da önemli bir katkı olarak görüldü.

Mesut Özil kariyeri boyunca zaman zaman yaptığı yardımlar ve sosyal sorumluluk projeleriyle de gündeme gelmişti. Özellikle dezavantajlı bölgelerdeki çocuklara yönelik destekleriyle bilinen eski futbolcu bu kez de aile mutluluğunu paylaşarak anlamlı bir örnek sergiledi.

Tepkiler Olumlu Yönde Oldu

Ünlü futbolcunun bu jesti sosyal medyada geniş yankı buldu. Pek çok kullanıcı Özil’in duyarlılığını öven paylaşımlar yaptı. Özellikle bayram öncesinde yapılan bu yardımın anlamı vurgulanırken hareketin başka ünlülere de örnek olması gerektiği yorumları yapıldı.

Aile Mutluluğu Ve Hayır İşleri Bir Arada

Özil ailesi yeni bebeklerinin heyecanını yaşarken ihtiyaç sahiplerine ulaşan yardımlarla bayramı daha anlamlı hale getirdi. Bu süreç spor camiasında ve magazin dünyasında olumlu bir örnek olarak değerlendirildi.