Merve Boluğur'dan Kırmızı Ruj İtirafı: "Ne Olursa Olsun Sürülecek!"

Boluğur, bu kez Instagram’ın hikaye bölümünden yaptığı bir videoyla dikkatleri üzerine çekti. Kırmızı ruj sevgisini açık yüreklilikle dile getiren oyuncu, “Sabah ilk aktivitem bu kırmızı ruju sürmek. Ne olursa olsun, ne yaşarsam yaşayayım bu ruj sürülecek. Net. Acayip de yakışmıyor mu?” ifadelerini kullandı.

Hayranları, Boluğur’un bu doğal ve samimi açıklamasına yoğun ilgi gösterirken, kırmızı rujun kendisiyle adeta özdeşleştiği yorumları yapıldı. Boluğur’un sade ve içten tarzı, sosyal medya kullanıcılarından bir kez daha tam not aldı.

Ekranlardan uzak kalsa da doğal güzelliği ve enerjik paylaşımlarıyla hayranlarının gönlünde taht kurmaya devam eden Merve Boluğur, özgüveniyle ilham veriyor.