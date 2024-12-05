Merve Boluğur'dan Kırmızı Ruj İtirafı: "Ne Olursa Olsun Sürülecek!"

Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Instagram hesabını aktif şekilde kullanan Boluğur, geçtiğimiz günlerde çocukluk fotoğrafını hayranlarının beğenisine sunarak nostaljik bir paylaşım yapmıştı.

Merve Boluğur'dan Kırmızı Ruj İtirafı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-12-2024 16:06

Boluğur, bu kez Instagram’ın hikaye bölümünden yaptığı bir videoyla dikkatleri üzerine çekti. Kırmızı ruj sevgisini açık yüreklilikle dile getiren oyuncu, “Sabah ilk aktivitem bu kırmızı ruju sürmek. Ne olursa olsun, ne yaşarsam yaşayayım bu ruj sürülecek. Net. Acayip de yakışmıyor mu?” ifadelerini kullandı.

Hayranları, Boluğur’un bu doğal ve samimi açıklamasına yoğun ilgi gösterirken, kırmızı rujun kendisiyle adeta özdeşleştiği yorumları yapıldı. Boluğur’un sade ve içten tarzı, sosyal medya kullanıcılarından bir kez daha tam not aldı.

Ekranlardan uzak kalsa da doğal güzelliği ve enerjik paylaşımlarıyla hayranlarının gönlünde taht kurmaya devam eden Merve Boluğur, özgüveniyle ilham veriyor.

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