Merkez Bankası beklenen dolar kurunu açıkladı! İşte 3 gün içinde görülecek dolar kuru

İşte 3 gün içinde görülecek dolar kuru! Merkez Bankası beklenen dolar kurunu açıkladı- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Piyasa Katılımcıları Anketi raporunun Haziran sayısını yayınladı. Rapor, 38 iktisatçının katılımıyla gerçekleşen anket sonuçlarına dayanarak Haziran ayının son günü ve 2023 yılının sonunda görülecek dolar kuru beklentisini ortaya koydu.

22 Haziran'da gerçekleştirilen Para Politikaları Kurulu (PPK) toplantısında TCMB, 650 baz puanlık faiz artırımına karar vererek politika faizini yüzde 15'e yükseltti. Diğer büyük ekonomilere sahip ülkelerin ardı ardına faiz artırım kararları almasına rağmen, TCMB'nin iktisatçıların beklentilerine ters yönlü hareket etmesi uzun yıllardır alışılagelmiş bir durum haline geldi. Eleştirilerin hedefi olan TCMB, faiz politikasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Faiz Sebep Enflasyon Sonuçtur" teorisine dayandırmış durumda.

28 Mayıs seçimlerinin ardından ekonomi yönetiminin başına Mehmet Şimşek getirilirken, TCMB Başkanlığı'na Hafize Gaye Erkan atanmıştı.

38 iktisatçının katıldığı ankette dolar/TL paritesi tahminleri paylaşıldı. Haziran ayı sonunda dolar kuru için beklenen değer 23,92 TL olarak belirlendi. Katılımcılar, 2023 yılının sonunda ise dolar kuru için 26,18 TL tahmininde bulundu.

Ayrıca uzmanlar, 12 aylık bir zaman diliminde 2024 Haziran ayı için dolar/TL paritesi beklentisini 28,99 TL olarak açıkladı.

PPK toplantısı sonrasında TCMB tarafından yapılan açıklamada finansal sıkılaşma ve sıkı para politikası döneminin başladığı vurgulandı, bu ifadeler gelecek aylarda yeni faiz artırımlarının olacağı şeklinde yorumlandı.

TCMB'nin gelecek aylarda ne kadar faiz artıracağı Türk Lirasının durumunu belirleyecek önemli bir faktör olmasına rağmen, AKP hükümetinin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın para politikalarında etkin bir rol oynayıp oynamayacağı belirsizliğini koruyor.